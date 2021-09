$!Convocan a participar en Premio Pintura Casa de Teatro 2021

La Fundación Casa de Teatro anunció la convocatoria para el Premio Pintura Casa de Teatro 2021 con un plazo de entrega antes del 1 de marzo de 2022 hasta las 6:00 p.m.

Cada artista podrá participar con un máximo de tres obras y un mínimo de dos, asimismo, todas las obras presentadas deberán ser originales, individuales e inéditas de cada autor y no se aceptan obras que hayan sido expuestas anteriormente al público.

La entrega será en la sede de Casa de Teatro, fundada hace 47 años por el gestor cultural Freddy Ginebra.

El primer lugar obtendrá RD$100,000 pesos dominicanos, un Taller y visionado de portafolio. El segundo puesto RD$60,000 pesos y el tercer lugar 30 mil.

Los dos últimos tambien reciben un diploma y el taller y visionado de portafolio y se otorgarán 5 menciones de RD$20,000.00 pesos cada una y diploma de participación en el concurso.

Dentro de las bases se informa que pueden inscribirse artistas hispanoamericanos y el tema del concurso será libre.

La convocatoria precisa que se permite que las obras sean realizadas en cualquier formato, utilizando las "técnicas y materiales que el artista considere necesario para su consecución".

A continuación, otros requerimientos del concurso:

6- Las obras sometidas deben estar preparadas para su montaje y conservación. En caso de ser lienzo y requerirlo, deberán estar tensadas en bastidores. De otra manera deberán contar con los aditamentos necesarios para su montaje y conservación.

7- Los trabajos deberán ser entregados personalmente en las oficinas de Casa de Teatro, Calle arzobispo Meriño #110, Ciudad Colonial, Santo Domingo, Republica Dominicana, donde llenara el formulario que a su vez funge como recibo.

8- Los artistas internacionales que deseen participar deberán montar las obras sin enmarcar, debidamente embaladas y protegidas (en un tubo resistente) para su mejor manejo en los procesos de envíos y aduanales.

9- Casa de Teatro le entregará al autor un formulario, el cual deberá ser debidamente llenado con las informaciones solicitadas.

10- Junto al formulario, deberán depositar un CD conteniendo su hoja de vida y fotografías de las obras a concursar identificadas y una foto del o la artista.

11- Los trabajos deberán ser entregados antes del 1 de marzo de 2022, hasta las 6:00 p.m. en Casa de Teatro.

14- Las obras que reciban premios y menciones pasaran a formar parte de la exposición del concurso.

Selección de las obras:

15- La selección de las obras serán en base a la calidad del trabajo y el cumplimiento de las condiciones exigidas.

16- El jurado estará compuesto por tres personas ligadas al arte y la pintura.

17- El veredicto del concurso se dará a conocer el día 10 de marzo de 2022 a las 7:00 p.m. Junto a la Inauguracion de la Exposicion del premio.

18- Si el jurado considera que ninguna de las obras reúne las condiciones exigidas para obtener el premio, este concurso se declarara desierto.

19- Las obras ganadoras y las menciones que reciban premios metálicos serán propiedad de Fundación Casa de Teatro.

20- Casa de Teatro no cobra inscripción por concursar, por lo tanto, no incurrirá en gastos de devolución de las obras no ganadoras.

21- El hecho de concursar significa que el concursante se acoge a las bases y por lo tanto, al veredicto del jurado.

Las obras no seleccionadas deberán ser recogidas en los siguientes 15 días después del fallo del jurado.

La Fundación Casa de Teatro no se hace responsable de las mismas después de la fecha, y dispondrá de estas a su consideración.