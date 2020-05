$!Coronavirus: cómo los programas de radio se ajustan a la transmisión remota

Principios difíciles

Ivonne Peralta, una de las integrantes del proyecto de Bolívar Valera “El Mañanero” dijo a Diario Libre que la primera semana de la cuarentena el programa no salió al aire porque no sabían qué iba a pasar. Luego la emisora por orden de Antonio Espaillat hizo los ajustes pertinentes para transmitir desde Zoom y que se escuche al aire con un control master desde la cabina.

Tras asumir la cotidianidad virtual, Ivonne Peralta afirmó que la programación en sí no se ha visto afectada, han mantenido los segmentos como el debate, el bochinche, las rutinas de Ariel Santana, Phillips Rodríguez y El Nagüero, además de las entrevistas que presenta Manolo Ozuna.

“Todo ha seguido relativamente normal. Tuvimos que buscar espacios en la casa para que se vea con la mejor calidad posible porque el programa se transmite en Youtube. No es igual que estar en cabina, pero lo hemos logrado. La audiencia se lo está disfrutando”.

Para la comunicadora Ingrid Gómez, quien conduce y produce el espacio Mujeres al Borde Radio junto a Diana Filpo y Gaby Desangles de lunes a viernes de 12.30 a 2.00 p.m. por la 90.5 FM, Estrella 90, hacer radio desde casa ha sido un reto, pero le ha encantado la experiencia.

“Lo virtual ha sido un reto para mi equipo de producción y los talentos pero hemos colaborado entre todos y tenemos al control master en cabina que es pieza importante de nuestro equipo”, dijo Gómez a este diario.

Admitió que aunque ha bajado un poco el patrocinio a nivel general tienen anunciantes leales. “Tenemos buenos rating, aun ahora que la gente está menos en la calle nos escuchan ahora más desde casa”, asegura la también presentadora del programa de televisión Mujeres al Borde.

A la locutora Diana Filpo le gusta trabajar desde casa. La conductora de Mujeres al Borde Radio y de El Mismo Golpe con Jochy Santos, este último que se transmite de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. valora entre las ventajas evitarse largos tapones, el tiempo de traslado y tener más tiempo para dedicarlo a los hijos.

Asimismo, declara a DL que en ambos programas se plantean temas que tienen que ver con la realidad actual que “ayudan, divierten, que nos dan alternativas y nos ofrecen una dosis de optimismo tan necesaria en estos momentos”.

Freddyn Beras, conductor del espacio radial Alarma Radio, que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. por Neón 89.3 FM con los talentos Dolphy Pelaez, Carmen María Rodríguez, Alfredo Ortiz y Jorge Chaljub definió el proceso al principio como un desafío interesante. “Nos hemos acostumbrado y siendo un programa temprano en la mañana trabajar en pijamas no está del todo mal, además de que la tecnología permite suficiente calidad para que no sea molesto al oído”, refiere el cómico a DL.