“Cosquillas de lluvia”, de Anya Damirón, invita a vencer los miedos

“Este es mi primer peluche y mi cuento número 20. Me pareció el momento ideal para hacer un peluche porque es el recurso más utilizado para los niños cuando tienen miedo porque les da seguridad. Es como que alguien los acompaña. Se puede adquirir en la preventa, además de una bufanda para que los pequeños puedan vestir como Hugo”, indica, mediante el portal www.anyadamiron.com , donde se adquieren este y otros libros.

“Puede ser que escuchamos algo y nos imaginamos cosas que no son lo correcto. A veces las cosas que nos dan miedo esconden grandes aventuras”, reflexiona.

Pese a su miedo escucha a otros animales disfrutando de la lluvia, lo que invita a los niños a enfrentar sus temores y a entender que no todo es lo que parece.

Atraer lectores

Personajes en ficción

Si bien Damirón tiene 20 cuentos en su haber, aún no ha dado el paso a la ficción en cine o en dibujos animados. Pero asegura que es algo que desea en algún momento y no lo descarta, aunque no le ha llegado propuesta.

Sin embargo, se siente feliz de que sus libros hayan viajado a varios países del mundo traducidos a otros idiomas. Y detalla que tres de sus libros se publicaron en el extranjero en decenas de idiomas: inglés, catalán, ruso, polaco, portugués, entre otros a través de Algar Editorial, en España.

Hemos vendido los derechos de “Cosquillas de lluvia” a una editorial en Taiwán que va a vender el libro con un lápiz ‘mágico’ que suena”, dice.

Y además la escritora se ha diversificado lanzando productos como rompecabezas, libros de colorear, videos animados y hasta audiolibros.

“Los libros pueden llegar a ser como cualquier muñequito, ya que los niños quieren todo de ese personaje. Una de las cosas que me motivó a hacer un peluche es que tengo muchas fotos que me envían de niños durmiendo con el libro abrazado”, explica la cuentacuentos.