$!COVID-19, nombre de la enfermedad del coronavirus

La grafía recomendada para el nombre abreviado de la neumonía por coronavirus es COVID-19, no Covid-19; tampoco es adecuada la expresión coronavirus Covid-19.

En los medios de comunicación dominicanos no es raro ver esta denominación con la grafía Covid-19, a veces como si se tratara del nombre del virus: «El primer caso de Covid-19 en la República Dominicana ingresó por el aeropuerto de La Romana», «Italia ordena el cierre de todas las escuelas y universidades para enfrentar epidemia del coronavirus Covid-19», «El Ministerio de Defensa (MIDE) aclaró que esa institución no contempla abrir en sus instalaciones en Boca Chica un centro para el aislamiento de personas afectadas o en vigilancia médica por motivo del coronavirus Covid-19» o «La República Dominicana puede diagnosticar la enfermedad por coronavirus conocida como Covid-19 utilizando tecnología molecular».

La Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar COVID-19 a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe este nombre con mayúsculas y con un guion antes de los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés). Hay que destacar que esta identificación se aplica a la enfermedad, no al virus, al que oficialmente el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha pasado a denominar SARS-CoV-2 (aunque es frecuente que se siga empleando el provisional 2019-nCoV).

No obstante, si en un texto general se desea lexicalizar esta denominación pasándola a minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula porque se trata de un nombre común de enfermedad: «¿Qué tan mortal es realmente el covid-19?». El guion forma parte del nombre establecido y nada impide conservarlo, pues, como explica la Ortografía de la lengua española, «en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación de segmentos de cifras y letras se han venido separando tradicionalmente dichos segmentos con guion». En cambio, no es adecuada la grafía Covid-19, en la que se mantiene la mayúscula inicial como si se tratara de un nombre propio.

Cabe la posibilidad de emplear, igualmente, expresiones descriptivas como enfermedad del coronavirus o neumonía por coronavirus.

Por ello, en los ejemplos anteriormente citados habría sido preferible escribir «El primer caso de COVID-19 en la República Dominicana ingresó por el aeropuerto de La Romana», «Italia ordena el cierre de todas las escuelas y universidades para enfrentar epidemia del COVID-19», «El Ministerio de Defensa (MIDE) aclaró que esa institución no contempla abrir en sus instalaciones en Boca Chica un centro para el aislamiento de personas afectadas o en vigilancia médica por motivo del COVID-19» y «La República Dominicana puede diagnosticar la enfermedad por coronavirus conocida como COVID-19 utilizando tecnología molecular».

Con respecto al género del artículo, aunque en principio lo adecuado sería emplear el femenino, puesto que el referente principal del acrónimo es el sustantivo enfermedad, el uso del masculino no se considera incorrecto; la vacilación en la elección del artículo es habitual en casos como este en los que el componente principal no queda claro para los hablantes, como explica la Gramática.

Esta recomendación es adaptación de la publicada originalmente por Fundéu BBVA de España el 12 de febrero de 2020: COVID-19, nombre de la enfermedad del coronavirus.