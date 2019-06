Cristina Báez encontró el amor en Masterchef RD y se alista para ser madre

Nuevas experiencias

“Este embarazo es muy diferente. Papá Dios me ha bendecido con todos los malestares del mundo para yo saber que todo va en orden. Tengo 26 semanas. No ando ilusionada de la misma manera que con el primero porque estoy muy al tanto de las cosas que pueden salir mal en el embarazo”, manifiesta.

Agregó que “ya nos habíamos hecho amigos antes del primer episodio y seguimos en contacto después del programa. Como él sabe mucho de comida dominicana y yo no tanto, le escribía para que me aconseje. Ahí empezó todo”, recuerda.

Aunque sostuvo varias polémicas con los participantes, ella refirió a este medio que se le calificó como la villana en Masterchef RD, y no se hizo énfasis en los traumas personales que tuvo que superar, como la pérdida de un hijo, un divorcio y una cirugía bariátrica (llegó a pesar 260 libras). Sin embargo, todo ha cambiado para bien.

En Masterchef

Sostiene que después del concurso muchas marcas se le acercaron, y por el auge de sus redes sociales ha realizado cooking shows y otras actividades que de no ser por el programa no hubieran surgido.

En las redes sociales

En su plataforma de Instagram especializada en gastronomía @cookingwithcrisdr, publica todo lo que consume en el día a día, con un balance nutricional que puede ser consumido tanto por bariátricos como consumidores normales. Aclara que no lleva ninguna estrategia.

Tampoco tiene una agenda de alimentos que desea compartir.

¿Cómo ha logrado el alcance que lleva en los foodlovers? Cristina responde que lo que se ve en la página “Cooking with Cris DR” es literalmente lo que yo me como en el momento en que lo estoy preparando”.

“Yo no me planifico. El que llega a mi casa puede comerse lo que yo publiqué ese día en Instagram. Siempre trato de hacer cosas creativas, pero al mismo tiempo fáciles porque mi pareja y yo tenemos trabajos reales, no nos dedicamos a las redes sociales”, dice.

Con su plataforma de Instagram personal y culinaria ella tiene por objetivo desmontar la idea de que los platos son costosos.

“El objetivo de mi página es desmitificar el hecho de que para cocinar rico todos los días hay que ser chef o hay que tener cinco horas al día disponible para cocinar. Antes de venir aquí, por ejemplo, yo hice un arroz cremoso de pollo con hongos de lo que había en la despensa en solo 20 minutos. Claro, tengo una lista amplia de especias, alrededor de 45. Es simplemente darle la vuelta y con un toque diferente a una comida que estamos acostumbrados a preparar”, detalla.