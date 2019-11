$!Critican a Melton Pineda en las redes sociales por comentarios despectivos sobre las mujeres

El comunicador Melton Pineda, durante su segmento en el programa radial “El Sol de la Mañana” atribuyó a que “las mujeres que tienen tatuajes son vagabundas y trabajadoras sexuales”, sin embargo, para el recién designado cónsul general en Sao Paulo, Brasil, “un hombre con tatuajes, es un chulo”.

Estas declaraciones contradictorias encendieron el debate en las redes sociales al considerarlas como “absurdas”, “machistas” y “abusivas”.

Todo comenzó cuando Pineda se refirió a los asesinatos de mujeres en esta semana por parte de sus parejas. Al condenar esta acción trajo otro comentario que distó de su planteamiento inicial. “En este país habrá que hacer galpones para meter a hombres y mujeres y educarlos, porque yo creo que algo está fallando aquí... Esas lesbianas no tienen el parámetro moral sobre lo que es el comportamiento de un hogar... Señores, vivimos en República Dominicana, no nos podemos pasar de que lo que hace el hombre lo hace una mujer, todavía no nos hemos igualado”, fueron parte de sus argumentos.

Insistió que las conductas de algunas mujeres no son bien vistas. Y puso el ejemplo de una mujer que sale de noche con sus amigas y llega de madrugada borracha, al tiempo que condenó cualquier maltrato hacia la mujer.

“Los tatuajes en las mujeres era en los cabarets que yo los veía. Los tatuajes yo se los veía a las mujeres vagamundas. Un tatuaje, un..., un tatuaje en un hombre, un chulo”, afirmó Pineda.

Las redes ardieron esta tarde por el comentario.

“Saludos le manda mi tatuaje al ciudadano Melton Pineda”, expresó la comunicadora Miralba Ruiz.

La abogada Leila Mejía escribió: “Yo no puedo creer lo que estoy oyendo! En el marco de una discusión sobre violencia de género Melton está diciendo que ‘las mujeres que tienen tatuajes son vagabundas y cueros’”.

De su lado, el actor Carlos de la Mota expresó su desagrado: “Perdónanos BRASIL!!! .... Este tipo NO nos representa a TODOS los DOMINICANOS ... NO todos somos así de despreciables. Qué vergüenza con ustedes”.

Otras figuras se han sumado para condenar las declaraciones de Melton Pineda.