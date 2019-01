$!Critican pareja de Adamari López por baile con Clarissa Molina

Algunos usuarios malitencionados sacaron de quicio al bailarín español Toni Costa por un set de baile junto a la dominicana Clarissa Molina en el programa Mira Quién Baila de la cadena Univisión.

En el reto de bailar vals, los participantes danzaron la balada “Todo cambió” del grupo mexicano Camila con el romance y la química que pide la canción, razón por la que algunos usuarios insinuaron que podría haber algo más que un compromiso profesional y le recordaron que, en ese programa, él y la presentadora y actriz boricua Adamari López se enamoraron. Hoy son padres de la niña Alaïa.

De inmediato, Costa respondió de forma tajante para defender su honor y acabar con la polémica.

Ante el comentario de la usuaria @angeelarichardss: “Casi se besa con Clarissa por Dios. Él le va a ser infiel a @Adamarilopez, ¡ya lo verán!”, el profesional de la danza contestó: “¿Ya lo verán? Jajajaja, ni viviendo 1000 años usted verá eso, así que shh, primero entienda que es la tv, un show de baile, actuación etc y luego hable con propiedad”.

Toni Costa dejó claro que respeta y ama a su mujer y madre de su hija de tres años.

Los verdaderos seguidores de Costa lo defendieron. @belkyscstillo le dijo: “No le pares bolas a esa gente tóxica lo que quiere es ver amargura!! Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Qué Dios los bendiga. Saludos desde #Venezuela”.

@anadelgadillo54 opinó lo mismo: “Bueno él adora a nuestra Adamari y su princesita hermosa, así que tranquilos que eso no va a pasar; él es un profesional”.

Mientras que @antoniahernandez9649 lo instó a no hacerle caso a las malas lenguas: “No le hagas caso a esa hija de la maldad. Está llena de envidia o está enamorada de ti, tú haces lo que tienes que hacer y punto. El que no sabe de baile, no sabe lo que tiene que hacer un profesional para que se vea creíble. El baile se tiene que sentir hasta en los huesos para que fluya bonito, así mismo con las expresiones... Señora coja oficio, y no vea el programa para que no le afecte la felicidad del prójimo...sigue triunfando Toni”.

Ni Adamari ni Clarissa han emitido comentarios al respecto.

Sin embargo, Toni ha bailado con casi todas las participantes, incluyendo a la competidora dominicana Amara La Negra.

No obstante, los usuarios se han enfocado cuando concursa con la ex Nuestra Belleza Latina y ahora actriz de la película “Qué León”, Clarissa Molina.