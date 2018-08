Cuando educar a los niños se convierte en una contribución para el turismo, el arte y la cultura de la Ciudad Colonial

SANTO DOMINGO. Ya lo dice la frase estandarte de la solidaridad: “Haz el bien y no mires a quien”, pero cuando los beneficiarios de esa buena acción son niños y adolescentes que pondrán en práctica lo aprendido en favor de sus familias, el arte y la cultura, la sociedad en general resulta favorecida.

Hablan los niños

Alana Victoria Matos, de 11 años, participó en el curso de bisutería y dijo que en el taller pudo desarrollarse en algo que le gusta, y a la vez compartir con otras niñas a las que al igual que ella les gusta diseñar.

“Siempre me gustó inventar con cosas en la casa y desde que escuché de este campamento me interesó. He aprendido a hacer aretes, cintillos, trenzado y muchas cosas más”, Greisy Vidal Melo de 13 años, participó en el curso de bisutería.

Laura Abreu de 13 años también de bisutería dijo que un futuro le gustaría dedicarse a diseñar y hacer manualidades.

“Me gusta que los profesores son muy amables y he podido desarrollar mi interés por la bisutería”, aseveró Lía María Matos, de 9 años, bisutería.

“He aprendido muchas cosas y definitivamente me gustaría dedicarme a esto de la bisutería cuando sea grande”, dijo la niña Génesis Miguelina de 9 años, también de bisutería

Durante el evento de clausura se mostraron los trabajos de los niños.