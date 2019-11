$!Cuatro preguntas a Gabriel Castillo, el dominicano ganador de concurso de manga en Japón

Él habló para Diario Libre, asegurando que su elección le “sorprendió muchísimo”.

¿Cómo fue el proceso para entrar a este concurso, fue difícil?

El año pasado fue mi primera participación como estudio LITEVISUAL en la FMA (feria mundo anime) donde presentamos el cómic STVE entre otros libros. En el evento conocimos a los embajadores japoneses de República Dominicana y uno de ellos el “maestro Keigo” fue a cada stand de las marcas de cómic local y nos dio un volante del concurso, nos animo a participar. Tuve muy buena sensación y me propuse mandar la novela este año. Lo traducimos al ingles y lo enviamos. El proceso fue muy fluido.

¿Como te sentiste cuando te seleccionaron ganador?

Me sorprendió muchísimo, no lo esperaba porque me había olvidado del concurso por unos días. En el momento en que me llamaron de la embajada fue una sensación de logro tremendo, tenia mucho tiempo trabajando este proyecto y sabia que era bueno, que tenia calidad y peso histórico. Es un premio también para mi padre Gerardo quien es el escritor de la historia.

¿Cuál es la situación de la producción de manga en RD?

Tenemos una situación de extremos, por un lado tenemos todo un mundo cultural por explotar con una generación de artistas jóvenes con mucha iniciativa que se están organizando en marcas locales y por el otro un mercado que aun no existe y que se debe empezar a apoyar a nivel económico para que la producción de cómics germine. El cómic al igual que el cine es un arte industrial y requiere de muchos recursos, por eso este genero tiene sus cimientos en países desarrollados. Tenemos la fiesta del cómic que esta apoyada por la vicepresidencia que es un aporte muy bueno y la embajada japonesa que esta fomentando la cultura del manga y ya estamos viendo resultados.

¿Cuales son los retos que tiene RD para que esta disciplina avance?

El reto de nuestra generación es demostrar que el cómic es un arte serio, de trabajo duro.

Nos toca cambiar la percepción tan pequeña sobre este genero, aun no ven el potencial económico y cultural que tiene esta industria. Que el dominicano empiece apoyar el arte local y deje de pensar que solo de lo fuera tiene calidad. Necesitamos que el arte se vuelva mas inclusivo y menos clasista en nuestro país ya que el talento esta en los barrios. Lograr que se integren los cómics al sistema educativo es una de mis metas y lograrlo seria un paso gigante.