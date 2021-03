$!Cultura inaugura escuelas de formación académica y música en EE. UU.

La ministra de Cultura, Carmen Heredia, inauguró en Nueva York, en compañía de la comisionada dominicana de Cultura en Estados Unidos, Lourdes Batista Jakab, la Escuela de Formación Educativa Salomé Ureña, la Escuela de Música Tilsia Caridad Brens y el taller literario Eduardo Lantigua Pelegrín, a la vez que dejó reinauguradas las oficinas administrativas de la institución.

El acto tuvo lugar el 12 de marzo en curso, y se inició con las palabras de bienvenida de la comisionada Batista Jakab y las palabras de invocación del reverendo Joel Almonó; las palabras centrales estuvieron a cargo de la ministra Heredia, quien felicitó a la comisionada por la gran labor que viene desarrollando.

“Hace un mes estuve en el Comisionado y un mes después he encontrado un Comisionado totalmente diferente. Qué alegría y orgullo me da esto. Lourdes, te felicito sinceramente por el gran desempeño que has estado realizando”, dijo la ministra de Cultura al tiempo de resaltar que la diáspora tiene algo intrínseco que mantener, y es la cultura dominicana en el exterior, citando a continuación la frase del humanista Pedro Henríquez Ureña: “Solo la cultura salva a los pueblos”, a lo cual añadió: “Y la cultura somos todos”.

Por su lado, la comisionada Batista dijo sentirse agradecida por el respaldo que ha estado recibiendo del presidente Luis Abinader y la ministra de Cultura, quienes desde el inicio de su gestión se han mantenido apoyando al Comisionado Dominicano de Cultura y a través de este a toda la diáspora dominicana en Estados Unidos.

“Nuestra ministra es una gran artista y gestora cultural que entiende la necesidad de desarrollar programas artísticos y culturales para la comunidad dominicana para mantener viva la cultura nuestra en los Estados Unidos”, dijo la comisionada, expresando regocijo por haber ayudado a construir y crear espacios donde los artistas y la comunidad puedan fomentar y desarrollar su capacidad intelectual y cultural, en este caso la Escuela de Formación Educativa Salomé Ureña, la Escuela de Música Tilsia Caridad Brens y el taller literario Eduardo Lantigua Pelegrín, los cuales llevan nombres de artistas que engrandecieron la dominicanidad desde diferentes disciplinas del arte.

Fueron invitados al escenario los líderes comunitarios Wilma Tamayo, Marino Mejía, Ramón Penzo y Jacinto Núñez, quienes hicieron entrega a la comisionada y a la ministra de Cultura de un retrato del patricio Juan Pablo Duarte.

Los líderes comunitarios también dijeron sentirse regocijados: “Nosotros trabajamos para este cambio y queremos felicitar a la comisionada Lourdes y a todo su equipo por el gran trabajo que vienen realizando. Nos sentimos bienvenidos en un espacio que ya no es propiedad de un partido o grupo, sino, finalmente, de la comunidad. Nos alegra formar parte del grupo Amigos del Comisionado, desde donde estaremos ayudando y de manera voluntaria sirviendo a la comunidad dominicana”, manifestó la señora Wilma Tamayo.

El acto concluyó con el concierto clásico-popular Cultura por un Cambio, la interpretación de los himnos de los Estados Unidos y de la República Dominicana a cargo de Cynthia la Cruz, la presentación artística del pianista Josué Nuñez acompañado de un trío de cuerdas, y una presentación popular a cargo de los cantantes Susana Silfa, Cynthia la Cruz y Tony Bravo, quienes interpretaron “Yo soy mulata” y “Caña brava”, entre otros temas.

El evento contó con la presencia de personalidades empresariales, políticos y representantes del arte y la cultura, así como del cónsul general Eligio Jáquez; el embajador alterno ante la Misión Permanente de República Dominicana ante la ONU, Juan José Portorreal; el presidente del PRM seccional NY, Neftalí Fuerte; el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams; el concejal Ydanis Rodríguez; el empresario Ramón Tallaj Jr.; el presidente de United Bodegas of America (UBA), Radhames Rodríguez; Roberto Rojas, presidente de la base de Taxis Kennedy; Ruby Rodríguez, en representación de la Asociación de Policías Hispanos GAHLEP, entre otros.