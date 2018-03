Cultura no hará Festival Internacional de Teatro este año

Visión

Lo rechaza

El actor y productor de teatro, Juancito Rodríguez, lamentó la decisión. “Eso debió evaluarse con dete- nimiento porque pienso que es una falta de respeto al teatrista dominicano y al pueblo que cada dos años espera su festival”, comentó Rodríguez.

El experimentado actor recordó que es la primera vez en 20 años que se toma una medida de ese tipo. “Esa no es una excusa válida. Decir que destinarán el dinero para otra cosa es incorrecto porque esos recursos provienen de la contraloría. El Ministerio de Cultura no ha fortalecido las escuelas que existen, ¿por qué no fortalecen lo que está? Debieron dividir los recursos en lugar de posponerlo” indicó.