Cuquín Victoria: “Acabo de terminar mi participación en una película con Cecilia García”

La guerra de las papeletas y cómo la vivió Cuquín

a guerra de las papeletas” consistió en una batalla de ofertas y contraofertas de celebridades televisivas entre Color Visión y Rahintel a mediados de la década de los 80, debido a la audiencia que generaba el elenco del programa El show del mediodía en el canal 9. Cuquín fue uno de los que vivió esta etapa.

Con su jocosidad característica, Cuquín narra cómo fue la oferta que le realizaron en un tiempo denominado como período de las vacas gordas en la pantalla chica local.

“Yo recuerdo que estábamos en el Show del mediodía y Milton (Cordero) fue el primero en tener contacto con el dueño de Rahintel, y entonces fue el primero en irse, junto a Felipe (Polanco, Boruga) y Roberto (Salcedo), y yo me quedé haciendo mi show”, inicia su relato.

Y continúa: “Milton me llamaba, y me decía: ‘óyelo por lo menos, tú no sabes lo que te puede ofrecer, no vas a perder nada con escucharlo”, recuerda.

“Arranqué un día por complacerlo y escuché al dueño de Rahintel. Él me ofreció cinco veces lo que yo estaba ganando (en el Show del mediodía) y un carro BMW del año. Entonces... qué hago yo”, dice entre risas.

“Me fui y ahí tuve la oportunidad de poder realzar el programa Con Cuquín”, dice y recordó que quien le puso el nombre a esa idea fue Yaqui Núñez, “porque teníamos previsto hacer un programa, pero no se concretó por un tema de presupuesto”.

“Entonces -continúa- cuando ya se presentó la oportunidad con Rahintel, yo tenía más de diez actores de comedia, isla de edición, equipo técnico y una unidad móvil, todo, cosa que yo no podía poner de mi bolsillo. Ya con eso se pudo hacer lo que queríamos y tuvo mucho éxito”, dice, y así fue.

Señala que a pesar de toda esa guerra de ofertas no se fragmentó la buena relación entre él y sus antiguos jefes del canal 9. “Se entendió que era lo que más me convenía”.