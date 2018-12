Dafne desde México con Shay Mitchell la protagonista de CADÁVER

La actriz canadiense Shay Mitchell que interpreta en protagónico a Megan en la película de terror “The possession of Hanna Grace” o “Cadáver” concedió una entrevista a la productora de televisión Dafne Guzmán que será transmitida el próximo sábado a las 8:00 p.mm. por Telesistema.

En conversación con Dafne desde la ciudad de México, Shay, confesó, que durante su permanencia en Boston para el rodaje de la película, fue varias veces a disfrutar de uno que otro juego de Basketball, inclinando su predilección por el equipo de los Celtics y en particular, le llamó la atención el desempeño de Al Horford en la cancha.

Auténtica y sin poses, la joven actriz, aprovechó el encuentro para comentarle a Guzmán, que de alguna manera u otra, siempre ha estado ligada con nuestro país y su gente, primero porque durante una etapa de su vida, residió junto a sus padres en New Jersey, donde hay una gran comunidad dominicana, y segundo porque parte del staff que la acompaña en su ascendente carrera, son dominicanos “Hasta mi peluquero Ariel me ha enseñado a comer mofongo y unas cuantas palabritas en español que no creo que sea prudente repetir frente a las cámaras” acotó entre risas y picardía Mitchell, con la chispeante personalidad que la ha llevado a convertirse en una sensación en las redes, su cuenta de Instagram ya sobrepasa los 21 millones de seguidores.

En alianza con Palacio del Cine y Sony Pictures México, la chica De Calle fue y regresó del distrito federal, afianzando lo que prometió en Julio con el relanzamiento de su programa insignia De Calle, ahora de temporada, donde sin perder la esencia internacional que durante 22 años la ha distinguido en los medios, con satisfacción admite haber logrado su reto 4 años después.