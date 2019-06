$!Daniel Sarcos: “Creo que René Castillo es el mejor animador de su generación”

El versátil animador venezolano Daniel Sarcos se encuentra en estos días en el teatro con la nueva producción “Amada de la noche” en The Alley de Downtown Center donde interpreta a Paco, el inspector que debe investigar el asesinato de la controversial comunicadora Amada, encarnada por María Angélica Ureña.

Cine, teatro, música, programas de televisión y producción de eventos, Daniel Sarcos confirma que simplemente no puede quedarse quieto; le encanta estar haciendo de todo.

Conversamos con Daniel Sarcos sobre sus proyectos y vida familiar. Confirmó el rumor de que el afamado programa “La Guerra de los Sexos” se realizará en RD.

A propósito de que interpreta a Paco en “Amada de la noche”, Daniel Sarcos salió con notas altas en el musical “Mamma Mia!” del maestro Amaury Sánchez con su interpretación de Sam. Por eso le cuestionamos si trabajar en teatro es una coquetería de su parte.

“Justamente hablaba de eso con mi mamá. Le decía que en mi mente nunca estuvo ser alguien del teatro, pero la vida me ha llevado así, no sé cuántas obras de teatro he hecho. Creo que van ocho o nueve obras y he participado en dos telenovelas, además de las películas”, cuenta a Diario Libre.

Destaca que la vida lo ha llevado por ahí. “A mí me gusta hacer cosas nuevas y lo he logrado. Mis primeros pasos fueron en la música, en grupos aficionados en la urbanización donde yo me crié y así entro como locutor de radio y la radio me llevó a la televisión”, narró desde el teatro The Alley, previo a la función de “Amada de la noche”.

De su personaje le agradó el hecho de retarse en la piel de un policía. “Me gustó porque nunca había hecho un policía. Hacer cosas nuevas siempre es muy emocionante para mí”.

“Amada de la noche” es una crítica a la responsabilidad que existe cuando estas cerca de un medio de comunicación. Fue una historia escrita en los años 80 y tiene más peso ahora con el tema de las redes sociales”, indica sobre la importancia de la obra.