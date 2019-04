$!Dante Gebel trae su “Auténtico Tour” este viernes

El motivador y pastor argentino Dante Gebel, popularmente conocido como “El pastor de los jóvenes”, lleva más de 20 años impactando a las personas de diversas partes del mundo a través de sus prédicas y su mensaje de Dios.

La gira que lo ha llevado por varias ciudades de Latinoamérica aterriza este viernes en Santo Domingo. Gebel se presenta con su conferencia tour “Auténtico”, mañana viernes 12 de abril en el Auditorio Salón De La Fama del Centro Olímpico a las 9:00 de la noche, bajo la producción de Covi Entertainment.

En una conversación con Diario Libre desde Los Ángeles, California, donde reside el comunicador, este abundó sobre su labor llevando el mensaje de Dios y habló de su popular programa de televisión “Dante Night Show”, disponible en YouTube.

—¿Cuándo descubre que su misión era ser orador, motivador, pastor?

No se fue un descubrimiento, o simplemente algo que se dio de manera orgánica. Para cuando fui consciente que Dios me había prestado los oídos de mucha gente, ya estaba en medio de un gentío. Supongo que fue paulatino, que fue de a poco, hasta que un día, finalmente supe que podía inspirarlos a ser mejores, a encontrar un mejor camino; y esa ha sido mi tarea hasta hoy.

—¿Cuándo se da cuenta de que era internacional, cuál mensaje suyo traspasó las fronteras?

Yo tenía un mensaje llamado “Situación límite”, en el cual imaginaba o me permitía la licencia de pensar que ocurría en el cielo mientras el profeta Abraham iba a sacrificar a su hijo por orden de Divina. Es una historia Bíblica, por cierto, pero le agregué ciertos condimentos a la historia para que pueda empatizar con aquellos que atraviesan crisis muy serias. Recuerdo que me invitaban de otras partes del mundo y me pedían que relatara ese mensaje. Luego, se transformó en un libro: “Las arenas del alma” y fue un best seller.

— ¿Qué veremos en Autentico Tour?

Un hombre auténtico, sincero, que hace autocrítica, que trata de empatizar con el público, pero fundamentalmente un ida y vuelta que no podrán olvidar. Muchas risas, mucho humor y lágrimas antes del final. Será una experiencia estupenda, te doy mi palabra.

— ¿Siente que tiene un mayor compromiso por ser conocido?

No necesariamente por ser conocido; la popularidad no es un valor es si mismo. Yo puedo asesinar a alguien y al día siguiente ser “conocido” en las portadas de todos los periódicos; o sea, la estupidez puede hacerte famoso también. Es el fenómeno actual de los youtubers; algunos suben un vídeo haciendo una tontería y cosechan millones de vistas o “seguidores”. Mi compromiso no es inherente a ser conocido, sino a la misión que siento que tengo en la vida.

—¿Se involucra en causas sociales de su país?

Mucho. Y tratamos de ayudar en todo lo que podemos. Enviamos recursos, finanzas y otro tipo de ayuda. Obviamente no es algo de lo cual hagamos publicidad, pero debo ser uno de los pocos argentinos que emigraron y sin embargo sigue ayudando de manera incondicional. Nunca he dejado de ayudar a Argentina.

— ¿Por qué le dicen “El Pastor de los jóvenes”?

Fue un título del periódico “Crónica”, de Argentina al otro día de convocar a los jóvenes a un estadio, allá por el año 1994. Ellos titularon la nota de esa manera y de allí comenzaron a conocerme en el resto del país. Obviamente yo no era Pastor; recién me otorgaron las credenciales al mérito años después.

—¿Qué es lo que les falta a los jóvenes de ahora? ¿Cuáles consejos siempre les da en sus conferencias?

Referentes, modelos. Hay una carencia de espejos en los cuales poder mirarse. Desde la esfera política, las comunicaciones, la educación, las artes; no hay modelos tangibles a los cuales seguir. Si los referentes actuales son cantantes de Hip Hop o raperos, es preocupante.

¿Ha notado mucha ansiedad, soledad y descontrol en la juventud?

Los sociólogos llaman a este fenómeno “la depresión blanca”. La juventud actual sufre una abulia, un desinterés por la vida, un desdén por el futuro. De allí todo deviene en ansiedad, soledad y eventualmente descontrol. Pero todo surge de la falta de motivación real para vivir; lo cual es grave.

— ¿Qué papel juega y debe jugar la familia?

Determinante. Pero lo que llama la atención es que, en una era globalizada y tan informada como esta, las familias sufren una desconexión interna abrumadora. La desconexión es silenciosa, pero allí está. Puedes ver a una familia promedio sentada a la mesa de un restaurant y todos están conectados a una plataforma digital diferente: el padre envía textos en el celular, la madre hace lo mismo con el suyo, los hijos con una tableta y alguien más con un jueguito. Ya no hay temas en común, ya no importa la relación personal, sino que lo importante es estar físicamente aquí, pero automáticamente desconectados entre sí.

—De acuerdo con su testimonio, Dios, la espiritualidad... Si tenemos a Dios y somos espirituales, verdaderamente seremos más felices?

Según lo que entendamos por felicidad. Si la felicidad está determinada por una casa más amplia, un auto más caro, un diploma o las próximas vacaciones paradisíacas, entonces la espiritualidad no ayudará en nada. La felicidad no tiene que ver con “algo” o “alguien”; sino con un estilo de vida intencional. Yo decido ser feliz en mis días comunes, y para eso, necesito a Dios y a la espiritualidad.

—¿Cuáles son los pasos para alcanzar la felicidad?

No hay pasos, la felicidad no es un destino que se alcanza; la felicidad es el camino, es el viaje. Si logras enlazar un día común con otro día común, tendrás el collar de una vida feliz. Pero si crees que la felicidad se compone de las fotos de Instagram, con filtros, poses forzadas y likes de gente a la que ni siquiera conoces, te vas a frustrar. La felicidad no está allá, está aquí y ahora. Es el viaje, es el trayecto. “Caminante, no hay camino...se hace camino al andar”, dice el gran Joan Manuel Serrat.

—Tiene un programa de televisión, Dante Night Show, y notamos que tiene una personalidad cómica, alegre y realiza monólogos de distintos temas. ¿Esto lo ha acercado a toda clase de público?

El show es el canal que me permite entrevistar, hacer humor y dejar alguna que otra reflexión. En ese formato encontré la manera de poder desplegar parte de mi histrionismo y a la vez, comunicar el mensaje de siempre. Me encanta hacer el show, Dios quiera que siga por mucho tiempo más. Actualmente estamos saliendo por Tv Azteca de México, pero estamos en negociaciones con Netflix.

—¿Cuánto tiempo tiene el programa y cuáles son los próximos proyectos?

El show comenzó en Argentina hace muchos años, luego salió al aire por el canal América de Florida, de allí pasó a tener tres temporadas en Mega de los Estados Unidos y actualmente lleva casi un año en Azteca. Los proyectos son muchos, demasiados, pero vamos un día a la vez.

—¿Cuál cree es la clave de su éxito?

No creo en el éxito; el éxito es un gran timador, que te hace creer que eres importante. Creo en la efectividad y la clave de la misma es justamente no buscar el éxito.