$!“Danza en las Alturas” o un grito de libertad en medio de la pandemia

“Danza en las Alturas” es el espectáculo de ballet que reúne a destacados coreógrafos, y es protagonizado por un cuerpo de danza conformado por experimentados bailarines y bailarinas, y que será presentado el próximo jueves 19 a través de Color Visión en el programa “Esta Noche Mariasela”.

La dirección artística e idea del experimentado productor Guillermo Cordero tomó cuerpo con las actuaciones de Sanders Roberts, Joel Rodríguez, Maykel Acosta, Alexander Duval, Erick Guzmán, Jonathan Castillo, Erick Roque, Darel Pérez, María Emilia García, Lya Gómez, Karla Espaillat, Demi Issa, Camila Hernández y Dayme del Toro. Artistas de generaciones, escuelas y estilos distintos.

Filmado en el hotel Embassy Suites con el propósito de dejar un testimonio visual de la danza en tiempo de pandemia, así como de llevar un mensaje positivo al público, este esfuerzo que se hizo sin interés económico tiene la coreografía de los maestros de la danza, Carlos Veitía y Stephanie Bauger.

“Guillermo me llamó para proponernos este proyecto de Danza en las alturas porque eso es parte de lo que somos. Nosotros no nos podemos parar (por la pandemia), porque si el artista se detiene, su cuerpo no responde igual, porque es su instrumento que debe mantenerse todo el tiempo en movimiento. Como tuvimos todos trabajando, entrenando virtualmente, llegó un momento de hacer algo guardando el protocolo”, indicó el maestro Carlos Veitía.

Un espectáculo de danza alimenta el espíritu. “Pero nos recuerda que en los tiempos de crisis hay que mirar hacia adelante, de hecho, esta ha sido una de las épocas en la que los artistas han mostrado su inspiración, lo que reafirma lo que siempre se ha dicho, que en época de crisis surgen grandes propuestas. La necesidad de volver a la normalidad nos empuja. Basado en eso es que Stephanie y nosotros, así como las compañías que participan hemos podido desarrollar este espectáculo en el que nos proponemos que el arte vuele más alto que nunca y que no perezca ante esta pandemia”, reflexionó el director de Ballet Concierto Dominicano.

Comentó que el arte es importante para el ser humano, porque ninguna sociedad podría sobrevivir sin la creación artística. “Es algo que los dominicanos tenemos que recordar eso, pero también que hay muchos artistas que viven de su arte”, apuntó.

Guillermo Cordero al referirse a su creación, la cual fue filmada por Jochy Fersobe indicó que su idea surgió en los primeros meses de la pandemia. “Observé la presencia masiva de cantantes populares en las plataformas digitales, posteriormente pensé que la danza tenía que dar un mensaje y tener una manifestación. Yo había conocido hace poco el lugar y me vino a la mente hacer el espectáculo allí”, añadió.

Para Cordero el lugar fue determinante para enviar un mensaje a la población. “El video comienza dentro del lugar y posteriormente salen a la terraza. Lo que le decimos a la gente con este montaje es que deben seguir protegiéndose, pero al mismo tiempo recordamos nuestra libertad. Hablé con todos los directivos de las compañías, con Mónika Despradel y gracias a Dios se dio”.

Recordó que no fue fácil lograr la filmación a pesar de que solicitaron los permisos, pero valió la pena el esfuerzo. “Comenzaron a filmar temprano gracias a que logramos el apoyo de Yoka y Santal para cubrir los costos. Esta producción mezcla la danza clásica, contemporánea y urbana”, dijo.