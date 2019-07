Danza urbana crece en popularidad

Una bailarina

Su contribución al desarrollo de la danza contemporánea y urbana se remonta al año 2002 cuando fue coreógrafa de los entonces Premios Casandra. “En ese año fue la primera vez que se mezcló la danza urbana, el Hip Hop con la bachata para el grupo Aventura y Monchy y Alexandra. Allí utilicé bailarines de Hip Hop, algo que no se había visto en un espectáculo tan grande”, recuerda.

Escuelas de baile

En la actualidad los bailarines tienen como opción acudir a escuelas orientadas a ritmos urbanos como DNI Dancers, Núcleo Extremo, Royalty, Centro de Danza Belkis Sandoval, entre otros.

La escuela Núcleo Extremo ha sido muy importante en este movimiento urbano. Abrió sus puertas en el 2008 y ha formado parte de los eventos más importantes. De allí salió el grupo Da Republik, que logró ser finalista del afamado programa American’s Got Talent.

Jonathan Castillo, director de Núcleo Extremo, se desempeñó por 11 años como bailarín solista del Ballet Nacional Dominicano y fue galardonado como “Bailarín del año” en Premios Soberano 2014.

Castillo destacó que cada vez más aumenta el número de exponentes del baile. Para el opening de Premios Soberano 2019 realizado por Da Republik se utilizaron 20 bailarines y 40 extras que aparecieron también en la coreografía de El Alfa. Para el segmento de La Insuperable participaron 20 personas. “Podemos dar gracias a Dios que podemos vivir de esto. Da Republik vive plenamente del baile”.

Mientras que Larybel Olivero, directora de Hip Hop International Dominican Republic y de Da Republik Dance Crew, valora que lo que acontece no solo es un movimiento, sino una industria de la danza urbana. “Estamos en nuestro mejor momento como gremio. Nunca habíamos tenido tanto respeto dentro del arte y del público como ahora, y ha sido en parte por el concurso American’s Got Talent, porque la gente se ha dado cuenta de que la danza es un talento, que no solo somos el complemento del show; también somos artistas”, manifestó Olivero.

Adelantó que Da Republik participará en World Dance del canal NBC, el reality que produce la cantante Jennifer López.