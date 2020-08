$!Darel José, primer dominicano en ingresar al Birmingham Royal Ballet de Londres

Los maestros de la danza, Marinella Sallent, directora de la Escuela Nacional de Danza y el Armando González, director del Ballet Nacional Dominicano calificaron de trascendental para la danza dominicana la contratación del joven bailarín, Darel José Pérez quien desde este octubre formará parte del Birmingham Royal de Inglaterra lo que lo convierte en el primer dominicano en formar parte de esa prestigiosa institución.

La llegada del joven bailarín, egresado de la Escuela Nacional de Danza (Endanza) y con dos años de estudios en Cuba, Darel José se convierte además en el primer latinoamericano en lograr un contrato de un año gracias a la gestión del destacado maestro de la danza, el cubano Carlos Acosta que ha través de la Fundación Acosta Danza ha estado trabajando con Endanza.

“El le otorgó una beca a Darel para que fuera a continuar su preparación en Cuba. Ahora ha emitido un centrado para el Birmingham Royal Ballet a partir de septiembre. Este es un gran paso para la danza dominicana. Es el primer latino que será miembro de esa prestigiosa institución de danza como bailarín, porque Carlos Acosta es su director actualmente. Darel cursó dos años en Cuba y gracias a las satisfactorias ejecutorias allí, su director decidió extenderle un contrato de un año. Es un paso muy grande para nosotros porque estamos hablando de un ballet tradicional de alto relieve, siendo una de las mejores compañías de Inglaterra”, comentó Marinella Sallent, directora de Endanza.

De su lado el maestro Armando González, director del Ballet Nacional Dominicano agregó que la prestigiosa compañía de Londres es auspiciada por la realeza inglesa. “No todos tenemos la oportunidad de llegar a una compañía de esa magnitud. De hecho el se está convirtiendo en el primer bailarín latino allí. Esta es la posibilidad, dependiendo su calidad y desarrollo en el ballet, de que le abrirá las puertas a otros latinos allí. Expresar también que de alguna manera la Fundación Acosta Danza ha hecho un gran trabajo con un joven que ha venido de un extracto social muy pobre y Carlos Acosta ha querido brindarle la oportunidad a jóvenes y niños para que puedan desarrollar su talento como ocurrió con el en Cuba. Eso es lo que está haciendo Carlos Acota y es lo que agradecemos infinitamente”, puntualizó González al hablar a nombre del Ballet Nacional Dominicano.

De Villas Agrícolas a Londres

El joven nativo de la capital está muy feliz con la oportunidad que se le ha presentado y eso no lo esconde al conversar para Diario Libre. “Realmente todo lo acontecido es algo maravilloso, no solo para mi sino para la República Dominicana. Mis inicios fueron muy duros porque viví una etapa muy negativa por mi origen de barrio...Desde que comencé a la edad de nueve año bajo la dirección de Ninoska Velázquez ha sido una gran experiencia. Comencé en el proyecto varonil que se fundó en 2009 y desde ahí he pasado mucho trabajo. Y lo que he vivido es el resultado de lo que vamos logrando hoy”, comentó.

Su elección es un vivo ejemplo de la cantidad de talento de la danza que existe en la República Dominicana. “Hay mucho potencial aquí, pero además decir que cuando se trabaja con mucha disciplina se logran nuestros objetivos. En mi proceso de formación pasé a las manos de la maestra Marinella Sallent y del maestro Armando González, quienes han sido mis padres. Ambos han estado para mi en momentos difíciles para mi carrera, me han guiado por el camino correcto y hoy se están viendo los frutos”, dijo.

Darel José considera que su experiencia dancística le ha cambiado la vida. “Yo nací en Villas Agrícolas y me críe con mi madre en Sabana Perdida, luego decidí continuar mi formación junto a mi abuela en Villa Mella. Quiero decirle a los jóvenes que si se puede, estoy en una carrera de alto rendimiento, muy estricta en la que se necesita el apoyo de la familia que no lo tenía...Yo desafié a la vida y ahora se está viendo el fruto de que realmente se puede. Le exhorto a los jóvenes a seguir su sueños y que no hay nada imposible, que le den las gracias a Dios”, indicó.

Darel estará integrándose a la compañía de ballet en Londres entre los meses de septiembre y octubre, dependiendo de cómo evolucione toda la situación que ha provocado la pandemia del COVID-19.

La profesora Marinella Sallent dejó un mensaje positivo a los jóvenes y los animó a incursionar en la danza. “Da trabajo encontrar a jóvenes interesados en la danza. A ellos les digo que es una carrera digna en la que pueden lograr sus metas a través de la Escuela Nacional de Danza en donde no solo formamos bailarines, sino a mejores seres humanos”, comento la directora de Endanza.

De su trayectoria

Nace en Santo Domingo, República. Inicia sus estudios a la edad de 9 años en el Proyecto de Varones de la Escuela Nacional de Danza de RD en ese momento bajo la dirección de Ninoska Velázquez, recibiendo enseñanza en el área de Danza Clásica, Danza Contemporánea y Folklórica. Más tarde y gracias a la maestra Marinella Sallent, actual directora de Endanza, pudo continuar su formación artística. Además durante esta etapa tuvo la oportunidad de afianzar sus estudios de danza en varias academias nacionales e internacionales, como Artística Motion Dance en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ha trabajado con grandes coreógrafos internacionales como Annabelle López Ochoa, Agua Viva, y Carlos Pons en Miranda.

Actualmente se encuentra en Acosta Danza, compañía del gran bailarín cubano Carlos Acosta, gracias al proyecto GAD (Grupo Artístico Docente de Acosta Danza) para jóvenes talentos internacionales. Ha tenido oportunidad de actuar en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Con la Academia ha interpretado papeles principales como Basilio en Don Quijote.

Además Darel José Pérez ha bailado como solista en la compañía profesional Acosta Danza, integrando el elenco del Ballet Carmen en el papel del General Zuñiga y Don Quijote, ambas coreografías de Carlos Acosta. Bailó Majísimo de Jorge García, en la temporada "Tributo" en homenaje a los Maestros Ramona de Saá y Ben Stevenson.Ha sido ganador del Primer Lugar de la 4ta categoría en los Premios al Ballet Clásico "Eladia de Cuello".