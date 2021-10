$!Mateo Morrison: “Daremos continuidad a la poesía en tiempos de pandemia”

¿Qué novedades traerá el evento?

—¿Cuáles desafíos ha planteado la realización del evento en la pandemia? ¿Se harán sesiones presenciales?

—¿Quiénes participarán? ¿Vendrán autores extranjeros?

—¿Cuál será el alcance de la celebración del evento literario?

—¿Cuáles temáticas se tratarán?

—¿Cuáles instituciones apoyan el evento?

—¿Por qué cree que este evento se está convirtiendo en parte de la tradición cultural?

—Y finalmente, ¿para qué sirve la poesía?

Precisamente en el libro La poesía en el tiempo: visiones dominicanas que se pondrá en circulación durante la semana, diez poetas dominicanos, de diversas etapas, abordan el tema a partir de un cuestionario sobre diversas vertientes de lo que llamaríamos «lo poético», a pesar de que podrían haber respuestas extremas como que la poesía “es un arma cargada de futuro” como expresara Gabriel Celaya, o que es “un caracol nocturno en un relámpago de agua”, como dijera Lezama Lima y las diversas defensas de José Martí y Rubén Darío acerca de la utilidad de la poesía, le tomo prestado a la destacada escritora Soledad Álvarez, miembro de nuestro comité organizador, parte de su respuesta que aparece en el libro:

“Los ejemplos que mencionas confirman la pluralidad y diversidad de definiciones de la poesía, determinadas por las circunstancias históricas y la particular visión del mundo y de la literatura de cada poeta. Lo extraordinario es que, aunque incontables y distintas, todas sean válidas; con todas podamos identificarnos y, en muchas, identificar algún momento de nuestra autobiografía espiritual”.

Creo no equivocarme si digo que, en la adolescencia, los famosos versos de Bécquer “¿Qué es poesía? ¿Y tú me preguntas? / Poesía...eres tú” fue la primera definición de poesía que conocí, la que repetíamos sin saber que también formaban parte de una reflexión más compleja sobre la razón poética, contenida en su obra Cartas literarias a una mujer.

De los años contestatarios de la juventud y de las luchas políticas recuerdo definiciones que, acorde con el momento, expresaban el compromiso con el otro y la realidad, el entendimiento de la poesía como forma de comunicación.

Para León Felipe, la poesía “no ha de ser música ni medida...s ino fuego”; para Antonio Machado “Diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo”. Vicente Aleixandre, incansable en su reclamo de “Poesía es comunicación”, nos dejó una de las más abarcadoras definiciones, solo superada en su completitud por el extraordinario poema de Ferlinghetti “¿Qué es la poesía?”: “Fuente de amor, fuente de conocimiento, de descubrimiento, de verdad, de deseo, de consuelo, de esperanza, de sed, de fuente de vida. Si alguna vez no es eso, no es nada”. Y no olvidemos al más grande poeta del siglo XX hispanoamericano, Pablo Neruda, que si bien no dejó una definición stricto sensu de la poesía, todo su discurso de recepción del Premio Nobel 1971 lo dedica a presentar los principios de su poesía “humildemente partidaria”. Incluso Borges, en una de sus maravillosas conferencias recogidas en el libro Siete noches, dedicada a desentrañar el misterio de la poesía, la define como “encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro”.

A lo largo del tiempo, muchas otras definiciones han venido a enriquecer mi idea de la poesía. Hoy, en este siglo XXI desalmado e inmisericorde, cuando la banalidad, el imperio de la mercancía y del rendimiento, la fugacidad de las relaciones y el desprecio a la sensibilidad y a las manifestaciones del espíritu atentan contra la plenitud de la vida humana, la poesía es para mí, como lo que era para Juan Ramón, un intento de aproximación a lo absoluto; esa otra voz, que al decir de Octavio Paz es la de un más allá que está aquí, la del hombre que está dormido en el fondo de cada hombre. Como para María Zambrano, un acto de fe. Una forma de vivir, un modo de conocimiento, pasaje hacia lo sagrado desde la realidad trascendida a través del lenguaje, desde el ser que sale de sí para encontrarse con el otro en la solidaridad y la compasión ante el dolor y la injusticia de un mundo despiadado. Por todo ello, y mucho más, una forma de resistencia.