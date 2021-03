$!Dave Capella perdió la batalla contra el Covid-19

“Anoche me acosté con tanto miedo de despertar... y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus últimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste: “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar... quiero que sepas que Te Amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya... consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te ame como yo, que te trate como la princesa que eres...” y te dije: “eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos” y ahora sé que mis palabras no se cumplirán... pero créeme mi amor, que más que un novio para mí, eras mi confidente, mi equipo, mi amigo, eras mi vida y sé que desde el cielo me guiarás por el camino del bien, siempre me lo decías: “mi amor quiero guiarte al mejor camino porque te lo mereces” y lo sé mi amor, sé que estarás conmigo siempre. Ni puedo describir el dolor que siento al saber que ya no estarás a mi lado.. pero sé que tú estabas sufriendo, tú me lo decías.. y yo traté de darte fuerzas mi amor, traté!!! Te enviaba canciones que nos identificaban, te escribía cartas... te envié flores, te envié tu pizza y tu hamburguesa favorita... traté de consentirte! Aún tengo tantas cosas que hacer por ti!”, escribió la modelo Yerardy Montoya, pareja del presentador.