$!David Capella muere por Covid-19

“Anoche me acosté con tanto miedo de despertar... y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus últimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste: “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar... quiero que sepas que Te Amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya... consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te ame como yo, que te trate como la princesa que eres...” y te dije: “eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos” y ahora sé que mis palabras no se cumplirán... pero créeme mi amor, que más que un novio para mí, eras mi confidente, mi equipo, mi amigo, eras mi vida y sé que desde el cielo me guiarás por el camino del bien, siempre me lo decías: “mi amor quiero guiarte al mejor camino porque te lo mereces” y lo sé mi amor, sé que estarás conmigo siempre. Ni puedo describir el dolor que siento al saber que ya no estarás a mi lado.. pero sé que tú estabas sufriendo, tú me lo decías.. y yo traté de darte fuerzas mi amor, traté!!! Te enviaba canciones que nos identificaban, te escribía cartas... te envié flores, te envié tu pizza y tu hamburguesa favorita... traté de consentirte! Aún tengo tantas cosas que hacer por ti!”, escribió la modelo Yerardy Montoya, pareja del presentador.

Capella era comunicador social egresado de la Universidad Santa María, donde también trabajó como profesor universitario. Fue animador del Miss Venezuela y del Mister Venezuela y era presentador del programa de televisión Portada’s, del canal Venevisión.