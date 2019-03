$!Dayanara Torres revela su cáncer no se ha esparcido

La modelo y actriz puertorriqueña, Dayanara Torres, le contó a sus seguidores una buena noticia: el cáncer de piel que padece no se ha esparcido a otros lugares del cuerpo. Esa es la primera batalla ganada desde que anunció su enfermedad.

Torres, quien fue la primera esposa del cantante Marc Anthony y Miss Universo 1993, reveló en febrero que fue diagnosticada con melanoma proveniente de un creciente lunar al que no prestó atención.

“¡Y estoy tan feliz de darte una buena noticia... las pruebas de la semana pasada muestran que mi cáncer no se está propagando y no llega a ninguno de mis órganos! Mañana, viernes, comienzo mi primer tratamiento de radiación. Puede que me debilite un poco y tenga algunos dolores musculares”, escribió en sus redes sociales la ganadora de la quinta temporada de Mira quién baila.

La modelo agradeció todas las muestras de cariño tras comenzar el tratamiento de radiación.