$!De la poética de Argénida Romero

Tanatofórico

Lo normal habita en la cafetera

hervir los huevos

la ventana abierta

mirar las nubes

va a llover, luego alumbrará el sol, hará calor, querrás desabrocharte el sostén

no existen los ángeles

dios habita en el vientre vacío.



Le decía mío

nuestro

ahora, lo normal es decir no está, debes llorar

rendir culto al ángel que no existe

abrir las piernas

expiar al dios de tu vientre

decir ya basta

y que no baste.



La normalidad

la gota que cae

desvestirse

el cabello que crece

las areolas marrones, puntos de equilibrio

flacidez

el globo explotó

las carcajadas de dios en tu vientre.



Te llamé, te nombré

pequeño pez sobre la arena

tu encomienda fue decirme

que después del día feliz siguen los días

y que hay otra ley

negarse al nombre, al sentido lineal de la dicha

volverse escarabajo.