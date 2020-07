$!De las telenovelas a la política: Víctor Cámara es candidato a una alcaldía en Florida

El actor venezolano Víctor Cámara anunció que es oficialmente un candidato a la alcaldía de la ciudad de Doral en la Florida, donde vive hace varios años.

Con el eslogan “Vamos a hacerlo juntos”, el recordado galán de telenovelas como “Topacio” y “Bajo las riendas del amor” agradeció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el apoyo que ha recibido desde que dio a conocer sus aspiraciones el pasado 25 de julio, reseña la revista People en Español.

“¡Gracias! Sin el apoyo y cariño de ustedes nada de esto sería posible. ¡Bienvenidos al cambio!”, dijo en un video y adelantó que su prioridad es trabajar con su equipo para el beneficio de los residentes de Doral.

“Quiero dejarles este mensaje de agradecimiento porque de verdad que me tienen impresionados desde el día que anuncié mi campaña como candidato a la alcaldía de la ciudad del Doral, pues no he recibido más que elogios, palabras de entusiasmo, de apoyo y cariño”, agregó en el video.

En una entrevista con Doral News, el reconocido actor destacó que tras más de 40 años de estar en la palestra haciendo teatro, cine y telenovelas tomó la decisión de postularse al cargo.

“Es hora que Doral tenga transparencia en su administración pública. Requerimos de un cambio radical de gobierno en Doral para que se atiendan los intereses de sus residentes. Basta de promesas incumplidas”, explicó Cámara.

El actor ha participado en casi 40 telenovelas, así como películas en toda su trayectoria artística.