Debbie Aflalo, la historia detrás de la “reina del pueblo”

Continuó: “Mi directora me dio esa llamada, tristemente, porque me hubiese gustado que no fuera de esta manera, pues como se estila la primera finalista es la que asume la corona en caso de que le pase algo a la reina”, explicó.

¡Y no es para menos! Ella quedó como primera finalista en el concurso de Miss República Dominicana Universo, sin embargo, la organización tomó la decisión de seleccionarla como nueva representante tras conocerse que Andreína Martínez , la ganadora, se contagió de COVID-19, y por la proximidad del certamen no podría asumir el puesto.

Habló con la reina coronada

Conoció a su padre a los 16 años

“Mi papá y yo nos conocimos cuando yo tenía 16 años, lo encontré por Facebook, parecería una película, pero yo creo mucho en el destino, y las cosas cuando están para ti están para ti. Ahora mi papá y yo tenemos una relación muy bonita”, señaló.

Encontrarlo no fue sencillo, dice. “Empecé a buscarlo porque me hacía falta una figura paterna y sentía esa carencia, había muchas personas con su nombre, mandé correos, mensajes privados y fotos y él fue el único que me respondió como lo haría un padre, me dijo ‘sí, tú eres mi hija’. Cuando mostré a mi mamá su foto ella me confirmó que era mi progenitor; luego vino a conocerme y me declaró”, explicó.

“Es una historia muy bonita y fue algo que me motivó a participar en el Miss RD, saber que se llevaría a cabo el concurso en la tierra de mi papá, Israel”, confiesa.

De ganar trabajará de la mano con la organización del concurso impulsando el deporte en las niñas. Un sueño que podría conseguir. “Estoy lista”, concluyó.