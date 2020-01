$!Década y decenio, usos apropiados

Los sustantivos década y decenio significan ‘período de diez años’, pero década, además, designa cada período de diez años referido en concreto a las decenas del siglo, a las que es común referirse con numerales ordinales: la primera década del siglo XXI, la segunda década del siglo XX, la última década del siglo XV, etc.

Con motivo del año nuevo, en los medios de comunicación dominicanos puede notarse el empleo impreciso de década en frases como «A todas luces, el nuevo año marca el amanecer de una segunda década del siglo XXI de grandes retos», «El año 2020, expresó la primera dama, inicia la tercera década de un siglo que desde sus albores está cargado de promesas y desafíos» o «La segunda década del siglo XXI estuvo marcada por fenómenos en la cultura pop impulsados por artistas latinos».

¿Estamos en el comienzo de una nueva década? La respuesta depende de si utilizamos el término en su sentido general de decenio o si nos referimos específicamente a las decenas del siglo. En el primer supuesto, sí se puede decir que el 2020 dio inicio a la década 2020-2029. En el segundo caso, sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas nos indica que cada una de las diez décadas de cada siglo «comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0», de modo que tendremos que esperar al 1 de enero de 2021 para ver el comienzo de la tercera década del siglo XXI (años 2021-2030).

Por ello, en los ejemplos anteriores sería más apropiado emplear década con el sentido general de decenio: estamos en el comienzo de un período de diez años que va desde el 2020 al 2029, pero no en el inicio de la tercera década de este siglo. Además, en el primer ejemplo se alude a la «segunda década del siglo» cuando se debió referir a la tercera.

Finalmente, conviene recordar que se incurre en una inexactitud al expresar los decenios tomando como límites años que terminan en la misma cifra: «2006-2016», «2011-2021», «2020-2030»... La razón es que estas formas abarcan once años y no diez, pues en el cómputo se incluye tanto el primer año como el último y, por tanto, lo apropiado sería «2006-2015», «2011-2020», «2020-2029», etc.