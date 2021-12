$!“Déjame Recordarte” el nuevo tema musical de Damaris

Damaris, una joven exponente de apenas 18 años, que busca sorprender a sus seguidores mostrando su lado romántico a través del tema “Déjame Recordarte”.

Las redes sociales y plataformas digitales fueron el trampolín para que esta joven apasionada de la música llegara al público amante del género urbano, buscando ahora seguir en el gusto de sus seguidores.

“El poder incursionar en diferentes géneros es un don que Dios me dio y que no muchos lo tienen, no solamente puedo hacer algo en balada también puedo hacer un reggaetón, un R&B, Dance Hall, de todo”, dice la artista a través de una nota de prensa.

El tema viene apoyado por un video grabado en Las Dunas de Baní y unas hermosas playas en República Dominicana.

“Sentí la necesidad de mostrar ese don que poseo para ejecutar diferentes géneros y que quizá la gente no conoce de mí y esperamos que este lanzamiento sea todo un éxito”, expresa.

Dice que uno de los años en que ha tenido más aceptación del público ha sido este 2021, en el 2022 se propone lograr el triple, con nuevas canciones y colaboraciones que el público siempre espera de la novel artista.

“Desde pequeña he sido siempre muy movida y alegre, entonces cuando comencé a explorar los diferentes géneros me sentí más identificada con lo urbano y la balada, actualmente venimos con un cambio, con una propuesta de sentimiento que todo el público lo pueda escuchar”, sostiene

Con el respaldo de Mercenario Musik, la meta es colocar a la República Dominicana en el mapa musical con la presencia e interpretaciones de Damaris en escenarios mundiales y premiaciones internacionales.