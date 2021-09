$!Denuncian a dramaturgo Ángel Mejía le negaron ayuda de Cultura en su lecho de muerte

La comunicadora Lucery Reynoso denunció este martes que su pareja, el fenecido gestor cultural Ángel Mejía, fue “desconsiderado” por las autoridades del Ministerio de Cultura al presuntamente negarle la ayuda para su salud, un proceso burocrático para su pensión y desvincularlo del Sistema Nacional de Escuelas Libres.

Mejía, fundador del Movimiento Cultural de Villa Juana y quien trabajó por 28 años en el Ministerio de Cultura, falleció el pasado mes de julio a los 66 años, tras varias intervenciones quirúrgicas luego de haber sido tratado para corregir un problema en la vesícula.

En una carta pública a la ministra saliente de Cultura, profesora Carmen Heredia, Reynoso dijo que enviaron varias solicitudes al despacho de la titular de Cultura por la situación compleja que atravesaba el artista y dramaturgo.

"Ángel no pensó nunca que en sus últimos días le darían el trato como al final resultó después de más de 28 años de servicio, recorriendo cada rincón del país para que existiera una idea de un 'Ministerio de Cultura' en la gente que no tiene mucho acceso a sus derechos y bienes culturales", expresó su pareja sentimental, con quien procreó dos hijos, de 5 y 2 años.

Carmen Heredia será sustituida en el cargo por la comunicadora Milagros Germán mediante el decreto 544-21 y pasa a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales, con asiento en el Palacio Nacional.

Tanto el nombramiento de Germán como de Heredia tendrá efectividad el 10 de octubre, conforme el decreto.

A continuación, el relato íntegro:

"1. Lo sacaron del Sistema Nacional de Escuelas Libres de una manera vergonzosa. Lo invitan a una reunión, donde lo "confirman en sus funciones", lo integran a trabajar, y Angel, soldado de la cultura, a pesar de haber puesto como salvoconducto su solicitud de jubilación, se sentía en la mejor disposición de continuar aportando; sin embargo, en el despacho ya le tenían sustituto. Esto le creó a él una gran confusión y lo vio como una jugada de mal gusto. Reconocemos el derecho que usted tenía de sustituirlo, pero las formas ministra, las formas son importantes.

2. Justo la semana en que murió Angel, nos dirigimos al Ministerio de Cultura, a solicitud de él, para buscar apoyo en la situación que estábamos atravesando. Se trataba de un conflicto de seguros médicos que se negaban a cubrir los gastos clínicos. La presión de pago de la clínica, y la situación compleja de salud de Angel nos llevaron a redactar una carta de solicitud de apoyo dirigida a usted, vía el Viceministerio de Creatividad. Todavía hoy esperamos respuesta. Supe que el viceministro se negó a tramitar dicha solicitud, alegando que no había fondos para este tipo de cosas.

No le contamos a Angel en su lecho de muerte nada de esto, pese a su insistencia, preocupado por la situación. Pero eso no es todo.

3. El 18 de agosto, llamo y escribo al despacho para hacer una solicitud de cita a usted, con los fines de que intervenga en apoyo de mi familia para obtener el traspaso de la pensión de Angel que por razones de imposibilidad física no pudo firmar. Ministra, aún espero un espacio en su agenda.

Mis hijos hoy no van al colegio, porque yo fui desempleada en el primer grupo de cancelaciones de su gestión y producto de todo lo que me ha tocado vivir, y la pandemia, ha sido imposible volver a producir y Angel ya no está.

Su pensión que tanto dijo públicamente que no era un regalo, que era el fruto de su trabajo y derechos adquiridos por años en la Administración Pública, está en duda para sus hijos Angel Camilo, de 5 años e Ikal David de 2 años.

Siento decir ministra que no me despido con buen sabor de su paso por el Ministerio, porque si las instituciones no pueden apoyar a sus activos más importantes, su gente, las personas que salen cada día a dar la cara por la empresa pública, las personas que ponen en riesgo sus vidas por mantener una institución, muchas veces sin presupuesto, sin condiciones, ¿qué se puede esperar?

Lucery Reynoso, compañera de Angel Mejía".

El dramaturgo Basilio Nova informó que Mejía fue el creador del Teatro Chispa y fue el ideólogo del Movimiento Cultural de Villa Juana. “Nos reunió a todos los teatristas del barrio, creando la Fundación Teatro de Villa Juana”, manifestó.

La Dirección General de Bellas Artes destacó sus aportes al teatro a través de una publicación en Instagram.