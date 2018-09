Deploran que “Chévere Nights” salga de la programación diaria

SANTO DOMINGO. Milagros Germán recibió el apoyo del público y de sus compañeros de la televisión luego de enterarse de que su programa “Chévere Nights” saldrá de la parrilla de la programación diaria de Telesistema para ocupar un horario los domingos en la noche por el mismo canal 11.

Roberto Cavada, Mariasela Álvarez, la diputada Faride Raful, Iván Ruiz, Tania Báez, Ramón Pastrano, entre otros, se solidarizaron con “la diva”.

Mariasela Álvarez calificó de un error por parte de los ejecutivos de Telesistema y un daño tremendo a la producción nacional. “Es importante que los programas bien producidos, donde hay voces independientes, que se preocupan de un contenido interesante diario, que son programas muy difíciles de realizar, se conserven. Los programas nacionales contribuyen a forjar nuestra identidad, promueven lo mejor del arte y la cultura, ayudan a la formación”, dijo Mariasela Álvarez en su programa diario “Esta Noche Mariasela”.

Su compañera Faride Raful también lamentó la decisión. “La televisión pierde mucho, se queda un vacío... Lo importante es el contenido y los mensajes que se están llevando a cabo a través de la pantalla chica a nuestras casas”, señaló la también diputada.

La productora y presentadora de televisión Tania Báez también se expresó sobre la salida de su amiga de la TV diaria. “Quienes pierden en esta negociación son el canal y la audiencia. El público que no contará con un programa con gusto, ingenio y una voz que hablaba por las necesidades del pueblo. Dice un refrán por ahí, que ‘cada país tiene el gobierno que merece’... Ya ella, empezó a recibir, hoy, todo el país lamenta la salida de la real diva de la TV dominicana y su equipo de profesionales brillantes”, señaló Báez en su cuenta de Instagram.

Roberto Cavada, compañero de labores y amigo de Milagros Germán, también deploró la decisión. “Hoy no me siento bien sabiendo que la familia que descubrí hace algunos años, acompañándome acá... todos, me hacía una gran compañía cada noche en este estudio, en esta redacción llena de noticias malas... porque lamentablemente hay muchas noticias negativas y Chévere Nights era la oportunidad para sacarnos las sonrisa en medio de estas tempestades que acompañan a nuestro país. Chévere Nights no podrá morir nunca porque es el gran emblema de la televisión diaria”.

Iván Ruiz, productor del Show del Mediodía dijo que lo dispuesto por Telesistema afecta a todos los productores. “Milagros es una líder en las noches, compite con las telenovelas, tiene formidable producción y facturación”, puntualizó Ruiz.

En iguales términos se pronunció en su cuenta de Instagram el presentador de televisión Ramón Pastrano. “La televisión de entretenimiento ha sufrido otro duro revés; Chevere Nights de @milagrosgerman sale del aire para pasar a transmitir otro programa los fines de semana. Pierde el televidente que gusta de un programa excelentemente bien producido y conducido. Gana terreno la vulgaridad y los contenidos sin sentido”.