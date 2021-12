Depresión en humoristas: cuando hacer reír es usado como escape emocional

Según sus acepciones el humor y la depresión son dos conceptos que no guardan relación entre sí, sin embargo, la realidad es otra. La risa o el hecho de hacer humor a veces oculta un vacío emocional que, si no se busca ayuda profesional a tiempo, puede terminar en ansiedad y en depresión.

Son muchos los casos de comediantes tanto locales como internacionales que han hablado públicamente de sus procesos depresivos, algunos destacan que los sufrieron mientras vivían los momentos más exitosos de sus carreras. El actor Robin Williams es un ejemplo de lo planteado anteriormente.

Su muerte repentina sorprendió al mundo. Las películas entrañables que dejó (Patch Adams, por ejemplo) y las risas que contagió hicieron que su suicidio pareciera extraño.

Lo que el público desconocía era que tenía depresión, además de su lucha contra las adicciones, vivía con trastorno bipolar y poco antes de su muerte fue diagnosticado con demencia.

En el plano local, Fausto Mata también expuso su situación de salud y cómo generó en él una fuerte depresión con la que aún continúa luchando.

Según reveló el actor y humorista, aunque lucha con otros problemas de salud como colesterol alto, problema de tiroides y sinusitis crónica, el mayor padecimiento que tiene es la depresión. “Soy un tipo depresivo”, dijo a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.

“A pesar de que hago comedia, yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, qué me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo”, agregó.

¿Cómo es posible que aun pasándola tan mal puedan hacernos reír?

Según el psiquiatra César Mella una persona puede estar feliz en público y estar padeciendo una depresión, por lo que hay que estar atentos.

“Se habla de la depresión sonriente, personas que para disimular su verdadero estado de ánimo y su estatus catastrófico disimulan, porque nuestra cultura no entiende ni acepta la depresión; hay toda una cultura arraigada en lo social para repudiar y negar este mal”, señaló el especialista.

Y explicó que de no atenderse con los profesionales adecuados puede generar otros males como la ansiedad y otras enfermedades mentales.

“La ansiedad se relaciona con la prevención del paciente respecto al futuro, con un temor a que se produzcan las consecuencias desagradables que se presupone van a suceder, mientras”, explicó.

Continuó diciendo que “la depresión, por el contrario, tiene que ver con una minusvaloración del propio paciente y una tristeza profunda en el momento presente”.

El galeno reveló que en RD la depresión cobra las vidas de alrededor de 600 personas por cada 100 mil. Una cifra alarmante que, según el profesional de la salud mental, se ha incrementado con la pandemia del coronavirus.

Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad.

Según datos del psiquiatra, un componente químico y otro psicológico en algunos neurotransmisores del cerebro son los que inciden en el surgimiento de este trastorno.

Recientemente Carlos Durán, quien se ha hecho muy popular en redes sociales con su contenido de humor, reveló que ha sufrido ansiedad. “Yo he sufrido de ansiedad fuerte, yo he estado grave ansioso, y es por el hecho de que, y tomo esto como denuncia, las redes (ninguna se salva, Twiter la peor) no están siendo lo estrictas que deberían ser con el comportamiento de sus usuarios”.