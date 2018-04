Destrucción y muertes, el funesto saldo de la Guerra de Abril del 1965

Posiciones de Bosch y Caamaño

No obstante, la respuesta de los encargados de la misión extranjera fue tajante: “Nosotros no creemos en el señor Bosch”.

De acuerdo a Raful, el martes 27 de abril Bosch llamó por teléfono a Molina Ureña y le dijo: “Molina, ve a la Embajada Americana y dile al embajador, que estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos como Presidente Constitucional de la República, para que tú termines el presente período presidencial que acaba en febrero de 1967, dile además al embajador, que el vicepresidente Dr. Segundo González Tamayo y el presidente del Senado, doctor Juan Casasnovas Garrido, que se hallan conmigo, también están dispuestos a renunciar a sus derechos para que tú, constitucionalmente, seas la persona que termine el período, siempre y cuando a mí se me permita regresar al país y renunciar al Congreso’’.

Por eso los oficiales del alto mando constitucionalista acudieron a la embajada estadounidense, buscando su mediación para que se produjera un acuerdo con los militares de San Isidro.

“El Embajador Tapley Bennett comete un craso y mayúsculo error, presa del pánico y de la forma poco hábil para encarar la crisis. No comprende que estos hombres que están frente a él han venido a buscar un ‘arreglo’ honorable, pero no a ‘rendirse’. No entiende que están dispuestos a cualquier cosa incluso a aceptar la Junta Militar, para parar la matanza”, aseguró Raful.

El autor relató que incluso Caamaño, días después, aseguró, refiriéndose a la histórica reunión del martes 27 de abril: “Nunca olvidaré como se rio de nosotros su embajador (el de Estados Unidos) cuando le pedimos que nos ayudara a terminar con la matanza. Imagínese, estábamos dispuestos a aceptar la paz que fuera sólo para detener la matanza. Y el embajador se rio de nosotros. Por eso decidimos en nuestra vergüenza, luchar hasta la muerte’”.

En la referida reunión, Bennett les replicó los constitucionalistas: “Antes de iniciar la revolución, debían haber pensado que no podían ganarla. Ahora es demasiado tarde. Ustedes empezaron esto y son responsables de todo lo que ha sucedido. Tienen la solución en sus manos. Vayan ustedes mismos a ver a Wessin”.