$!Detrás de ser ‘popi’ o ‘wawawa’, la explicación de los expertos

Prejuicios sociales

El rechazo social

No obstante, hace énfasis en que no es lo mismo la clase social ni el estatus , aunque van directamente relacionados. “ La clase es la estratificación que tiene la base material y la riqueza, cuyo grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente. El estatus son las cosas que se van adquiriendo en el proceso”, dice. Y agrega: “Tú puedes ser pobre, pero puedes llegar a tener un estatus social elevado”.

Fraseología popular

“Esos términos lo tienen los jóvenes porque hay una competencia social”, afirma la folclorista Xiomarita Pérez.

Esta competencia social puede ser vista en el estilo de vestir, en las marcas y en la moda. “Tú te diriges a un barrio popular y tú le regalas una camiseta de marca a un joven, eso hará que él se sienta grande. Hay un deseo de aspirar, lo cual no es malo”, entiende Xiomarita.

En el plano del folclor y la cultura, Xiomarita manifiesta que estos términos enriquecen el lenguaje, y que deben ser documentados. “Popi o wawawa permanecerá en el vocablo popular si la colectividad lo asume”, dice la folclorista, abundando en que hay frases que se han perdido con el tiempo.

Contrario a los dos especialistas consultados, Xiomarita Pérez no cree que haya tal discriminación porque a una persona le digan popi o wawawa. “Esos términos no hieren. Si tu está consciente de lo que eres no hay problema. Yo no tengo que escuchar que le digan wawawa a uno para saber que es de clase baja”, argumenta.

Pérez menciona que en el libro “Dominicanismos” de Luchy Gómez Marín se encuentra registradas la frase ‘hijos de machepa’.

Rebeldía social

La investigadora Xiomarita Pérez, conocedora de los ritmos dominicanos, se volvió viral en las redes sociales cocinando un sancocho mientras escuchaba un dembow del urbano Lírico en la casa, titulada “Marianela”.

Por eso entiende que el dembow es parte de la rebeldía social, porque sale de lo más profundo del barrio. “Hay quienes rechazan estas canciones, pero son producto de la necesidad. A los jóvenes no se les está tomando en cuenta”, concluye.