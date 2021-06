$!Día del Orgullo LGBTIQ: Famosos que han hablado sin miedo de su identidad sexual

Jotta A

El año pasado, el hasta ese momento cantante de música cristiana sorprendió al mundo haciendo pública su homosexualidad.

“Asumir ser una persona LGBTQI+ puede ser muy arriesgado, pero yo me acuerdo cuando yo conté a mi familia y fui abrazado y amado de una manera que yo no imaginaba... porque nosotros siempre estamos listos para enfrentar los mayores desafíos. Sé que muchos de ustedes todavía no pueden dialogar con sus padres, quizás ni con los amigos y colegas... yo nunca dudé de quién era, pero por mucho tiempo creí que yo podría ser lo que la gente esperaba que yo fuera. La felicidad tiene un precio grande y quizás pierdas la fama, poder, familia, amigos .... pero al final entiendes que sólo es costoso lo que es de mucho valor... feliz día, ámate a ti mismo, aléjate de toda negatividad y VIVA!”