$!Diez anuncios publicitarios que hay que ver en el Súper Bowl

Muchos de los anuncios del Súper Bowl de este año fueron diseñados para entretener y ser digeridos con facilidad. Stella Artois regresa con Carrie Bradshaw y “The Dude.” Doritos trae un remix de “I Want It That Way” por los Backstreet Boys y Chance the Rapper. Otros anuncios apuntan al corazón, como el aviso de Microsoft que muestra a niños con discapacidades.

Los anunciantes, que pagan más de 5 millones de dólares por cada 30 segundos de tiempo en el aire, esperan que sus mensajes destaquen entre los demás y ruegan que no sean objeto de burlas en internet.

Muchos de los mensajes buscan despertar la risa, como el aviso de Amazon protagonizado por celebridades que ensayan productos. Otros apuntan a los sentimientos, como el de Microsoft sobre un controlador Xbox diseñado para niños con discapacidades.

10 que merecen atención:

Amazon

Harrison Ford, Forest Whitaker y otras celebridades prueban productos de Amazon que han sido rechazados y en los que aparece su asistente digital Alexa, como un cepillo para dientes eléctrico parlante y un collar para perro.