Docentes de Bellas Artes quieren ver al presidente Medina

Los docentes de las escuelas de la Dirección General de Bellas Artes continúan en huelga porque el anunciado de aumento salarial que hizo el Ministerio de Cultura, antes del proceso de desconcentración que otorgó autonomía a Bellas Artes, aún no se ha hecho efectivo.

Al cuerpo de profesores se han sumado agrupaciones artísticas que desde 2015 han mantenido el reclamo para que se cumpla la promesa. Los integrantes del Coro Nacional, así como de las escuelas de Moca, San Juan de la Maguana, La Romana, La Vega, Santiago, San José de Ocoa y la Escuela Elila Mena no tienen planes de abandonar su lucha.

La mañana de este jueves, los grupos y docentes marcharon al Palacio Nacional y depositaron una comunicación para solicitar una reunión con el presidente Danilo Medina para que escuche sus reclamos.

Pancartas en manos marcharon desde la sede de la Dirección General de Bellas Artes. Artistas y profesores también piden mejores condiciones para su desempeño así como la reparación de las instalaciones en donde desempeñan sus funciones.

Previo a la marcha, los demandantes han realizado conciertos en las escalinatas del Palacio de Bellas Artes, así como en la explanada de del Conservatorio Nacional de Música.

La profesora Mercedes Valerio, una de las voceras del movimiento, indicó que en las próximas horas continuarán las jornadas de reunión. “Estamos a la espera de que el señor presidente de la República nos reciba y mantenemos el programa de visitas a los medios de comunicación, así como desarrollando actividades en cada una de nuestra provincias. Vamos a seguir insistiendo hasta que se cumpla con nosotros”, comentó Valerio

Recordó que en septiembre próximo comenzará el nuevo año escolar, sin embargo aún no sabe si volverán a las aulas si antes no les resuelven el tema salarial. “No quisiéramos llegar hasta ahí y por eso es que hemos comenzado esta jornada en medio de las vacaciones, porque nosotros somos docentes ante todo. Las diferentes compañías nos acompañan tienen una dinámica de actividades y esperamos que se nos escuche para retomar nuestra vida”, dijo Mercedes Valerio.

En el 2015 emprendieron una lucha que culminó con un acuerdo salarial y laboral, que una vez levantado el paro de labores de 9 meses que sostuvieron los docentes y artistas de Bellas Artes de todo el país, el salario sería reajustado por escalafón, así como el arreglo de los edificios que albergan las escuelas, la compra de instrumentos musicales, llamado a examen de carrera administrativa, nombramiento de docentes que cuentan con un contrato que data de hasta 5 años sin ningún tipo de seguridad, beneficio, ni estabilidad laboral y el aumento salarial a los empleados administrativos de las escuelas, sin embargo eso no se cumplió.

En 2018 en un documento entregado a DL recordaron que le presentaron al entonces ministro de cultura, Pedro Vergés y posteriormente al actual titular de cultura, Eduardo Selman, así como a Félix Germán, director general de Bellas Artes y a Cayo Claudio Espinal, viceministro de Cultura.

“Ante los reclamos, tanto Selman como Germán se comprometieron de manera pública a reajustar los salarios de docentes y artistas a nivel nacional a RD$45,000.00 mensuales, con un escalafón en el cual se aplicarían incentivos por titulación y antigüedad y retroactivo al mes de enero del 2019, sin embargo dichas promesas no se han materializados, ahora bajo el alegato de que no hay recursos económicos porque no hay presupuesto.