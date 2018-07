Dominicana es primera mujer de color coronada Miss Massachusetts

NUEVA YORK. La beldad dominicana radicada en Lawrence, Gabriela Taveras (Gabby), quien llegó a la tarima con el título de Miss Boston 2017, fue coronada el sábado como Miss Massachusetts 2018, siendo la primera mujer de color en la historia de ese certamen en ponerse el cetro, y ganó la oportunidad de representar ese estado en el concurso nacional Miss América, que se celebrará en Atlantic City (Nueva Jersey) en septiembre.

Taveras, quien siempre levanta su orgullo de sus raíces dominicanas y con 23 años de edad, venció a competidoras de todas las ciudades de Massachusetts, después de haber sido escogida también como Miss North Shore, una ciudad costera del mismo estado.

Logró dejar atrás a 27 concursantes que buscaban el cetro y la corona incluye una beca de $12.000 dólares

Es la primera mujer de color en ganar el título de Massachusetts, según un comunicado de prensa de los organizadores de Miss Massachusetts.

Taveras es graduada de la escuela secundaria católica Central Catholic High School en la promoción 2013 y se graduó en 2017 en el Colegio Emmanuel en Boston, donde obtuvo una licenciatura en biología con especialización en neurociencia.

Ella dijo que he estado compitiendo en concursos durante tres años, pero Miss Massachusetts fue su quinto concurso.

“Este participación me ha enseñado a ser flexible. En el mundo de los concursos de belleza, somos juzgadas por todo, desde nuestro maquillaje, cabello, ropa, personalidad, paseos, cualquier cosa. Cada vez que perdí un concurso, me enseñó cómo rebotar más fuerte y más duro porque una pérdida no significa no, simplemente significa todavía no y estoy dispuesta a hacer el trabajo hasta que todavía gire en un sí”, dijo en una entrevista en la página de Miss Massachusetts, antes del evento del sábado.

“Elegí mi plataforma porque crecí en Lawrence (Massachusetts) que desafortunadamente tiene una mala reputación por la violencia relacionada con drogas y pandillas, entre otros delitos. Habiendo crecido en este entorno, he desafiado por completo las probabilidades que se me presentan al graduarme de la universidad con un título en Neurociencias y convertirme en Miss Boston. He podido tomar mi historia personal de superación de la falta de vivienda, la agresión sexual y la violencia para ayudar a los niños y niñas a superar sus circunstancias. Con mi plataforma, tuve el honor de enseñar a los jóvenes cómo canalizar su energía para crear un cambio positivo”, añadió.

Dijo que su plataforma es muy personal para ella y compartir su historia con perfectos desconocidos la ha fortalecido emocionalmente.

“Cada vez que voy a una escuela y comparto mi historia y trabajo con la juventud, me hago vulnerable para que puedan ver que detrás de esta faja y debajo de esta corona, hay una persona que ha peleado una lucha similar y que lucha una batalla interna todos los días, pero sé que un mal día no significa que tengo una mala vida. Por lo general, los niños y las niñas compartirán conmigo los obstáculos que los hicieron sentir débiles y sentir que no pueden lograr sus sueños más descabellados. Escuchar estas historias me recuerda que el trabajo que estoy haciendo es significativo y necesario porque las personas necesitan ver cómo puede ser la vida después de la tormenta”, expresó Taveras.

Sobre el concurso Miss Massachusetts, dijo que después de ganar el título le gustaría continuar con el humor que constantemente tiene Alissa Musto. “Si hay una cosa que une absolutamente a cada individuo en nuestro mundo, ¡es una buena broma!, me encanta hacer reír a la gente y encontrar el humor en cada situación y tener a Miss Massachusetts que también hace esto, me da la esperanza de poder mantener vivo el positivismo y el humor como su sucesora”.

A sus seguidores les dijo que transmite el mensaje para que cada persona sea una misma.

“Si alguna vez me has visto en una aparición, no tengo vergüenza de bailar o cantar cuando escucho una canción que me gusta y me presentaré desvergonzadamente a cada persona en la sala. Creo que es importante que cualquiera que me siga en este viaje vea a la verdadero Gabby y todos los tapones que vienen con mi personalidad. Espero que también puedan encontrar una parte de ellos en mí y darse cuenta de que pueden hacer las cosas que yo también hice”, dijo.