$!Dominicana FM abre su programación a los artistas nacionales

Los artistas dominicanos siempre han reclamado que las emisoras de radio y televisión del gobierno se conviertan en las plataformas naturales para la promoción de su música.

Con la inversión de más 80 millones de pesos que hizo el Estado para la recuperación de las instalaciones de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la división radial ha experimentado favorable.

Es lo que ha acontecido con Dominicana FM, la que exhibe hoy una señal limpia y ha retomado su alcance en el país. Solange Sánchez, su directora ha estado aplicando los cambios en la programación para llevar un contenido atractivo a los oyentes desde lo musical y en lo relativo a la orientación.

Sánchez asumió como directora de Dominicana FM en febrero de 2017. “Para mi ha sido un reto porque sustituir a una veterana como Mariant de la Mota (fallecida) tiene muchas implicaciones. No soy una persona conocida y experimentada como lo fue ella. Nosotros hemos estado trabajando con un contenido que ha favorecido a nuestros artistas porque hemos estructurado una programación solo con música dominicana”, aseguró.

El merengue en todas sus variantes, la bachata, salsa y el son se pueden escuchar en la emisora que además de transmitir su señal en todo el territorio nacional a través de sus frecuencias 99.9 y 98.9, así como en su sitio web. dominicanafmrd.com y con la aplicación canal4RD.

“Cuando fuimos designada en el puesto realizamos una investigación para conocer la historia de la emisora, la cual fue creada para difundir los más altos valores de la cultura dominicana. De inmediato me enfoqué en eso y conté con el apoyo de la administración. Es música dominicana lo que estamos apoyando, en las madrugadas se difunden baladas y boleros, pero de autores dominicanos. La gente encuentra merengue instrumental que no se difunde en ninguna emisora de música popular, música típica. Hay una combinación de artistas que quizás no son populares con otros que han logrado trascender por la calidad de su trabajo”, abundó Solange Sánchez.

Un llamado a los artistas

Solange exhortó a los artistas a que se acercan a las instalaciones la Corporación Estatal de Radio y Televisión. “Nuestras puertas están abiertas a todos los artistas. Los jóvenes y experimentados tienen en nosotros el apoyo, naturalmente tomamos en cuenta el contenido que se va a promover, es lo único que se exige, no se cobran por difundir nuestra música”, aseguró.

La cobertura que tienen los dominicanos en la emisora es en el territorio nacional porque cuentan con siete repetidores de señal en lugares estratégicos. Todas las cabinas fueron cambiadas dotadas con tecnología de alta gama.

Siente agradecimiento a los experimentados músicos Crispín Fernández y Juan Colón. “Ambos me han ayudado a organizar la programación con un contenido nacional. Han estado muy cerca de mi en la recopilación de material, a ellos le agradezco mucho”, apuntó la locutora quien estableció que han tenido una excelente respuesta por parte del público.

Sánchez comenzó a trabajar en la estación estatal como asistente de César Namnum, director de la emisora Quisqueya F.M. Allí permaneció durante 13 años acumulando experiencia en la radio. “Aprendí mucho con César. Me inicié en la radio en el programa Compás de Son, luego me llevó a trabajar a la emisora cuando Felipe Tronconso era su director, posteriormente hice mi programa Conexión Brasil y de ahí pasé a la dirección de la Dominicana FM.

De la emisora

Dominicana FM es una emisora de la Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana. Transmite desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con alcance nacional a través de las frecuencias 98.9 y 99.9, y a nivel internacional en la página dominicanafmrd.com y la aplicación canal4RD.

Previo a la inauguración de esta radiodifusora, el edificio que hoy alberga la televisora y emisoras radiales de RTVD fue nombrado Palacio de Arte Casandra Damirón mediante la Ley 248 del 5 de diciembre de 1984. Esto en honor a la cantante, bailarina y folclorista barahonera Altagracia Casandra Damirón Santana “La Soberana de la Canción”, por sus aportes a la cultura dominicana, desarrollados principalmente en la Voz Dominicana.

En noviembre de 1992, los recursos generados por la comercialización de la RTVD favorecieron la adquisición de un transmisor marca Cintronic de 10 kilos de potencia, para inaugurar el 15 de marzo de 1993 un nuevo medio radial en Frecuencia Modulada (FM) que había iniciado sus transmisiones de prueba en horario de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde, dirigido y amenizado por voces femeninas.

El 25 de junio del año 1993, el Presidente Joaquín Balaguer emitió el decreto 188-93 mediante el cual asigna oficialmente el nombre de Dominicana FM a la frecuencia 99.9, con la finalidad de que dicho órgano estatal asumiera la tarea de difundir universalmente los más altos valores y demás exponentes de la cultura dominicana.

La programación de 24 horas, está dirigida a un público adulto contemporáneo e incluye además noticias, cápsulas culturales y programas asociados.