$!Dominicana gana Emmy por su trabajo en el Show de Kelly Clarkson

Radicada en Miami, Florida, Crisermy es arquitecta y se ha destacado a lo largo de su carrera por diseñar escenografías y hacer dirección de arte para exitosos programas internacionales tanto en inglés como en español como: MasterChef Latino (Telemundo), LOL (Amazon Prime), Million Dollar Mile (CBS), Premios Univision, Despierta América El Gordo y Flaca (Univision) entre otros.

La joven agradeció el premio con emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde resaltó el apoyo de sus familiares y destacó a quienes le han dado una oportunidad para desarrollar su talento.

"Otro de mis sueños se hizo realidad, gané un Emmy por mi trabajo como Directora de Arte, armando el set para @kellyclarksonshow. Este fue un proyecto increíble por el cual no puedo agradecer lo suficiente a @jpconnelly por invitarme y confiar en que podríamos hacerlo funcionar ... no todos los días trabajas junto a un compañero profesional que realmente admiras, pero ganar un Emmy con esa persona es realmente asombroso", dijo la criolla.

Y continuó: "Si me conoces, sabes que me encanta lo que hago, sabes que he estado cerca, trabajo duro siempre con una sonrisa y pongo todo en cada proyecto en mi vida profesional y personal. . Ganar un premio tan grande como este es solo una manera de que Dios me diga que estoy bien y que no podría estar más agradecido por todas sus bendiciones".

Finalmente, la joven dedicó el premio a sus padres.

"2020 para mí será el año en que la Tierra se detuvo, pero también donde cada uno de mis sueños hasta ahora se hizo realidad. . Me dieron la bienvenida a esta comunidad especial de profesionales trabajadores y talentosos en la industria de la televisión..Mami, Papi ... Me gané un Emmy !!! Esto es para ustedes!"