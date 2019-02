Dominicana se destaca en Corea del Sur con la serie Oh My Grace

La dominicana Grace Suberví ha logrado un espacio importante en la televisión de Corea del Sur. Desde hace diez años trabaja en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, desempeño que la ha convertido en figura estelar en producciones de los estudios Warner Bros.

Desde hace más de una semana se encuentra en el país como invitada del Festival de Cine Global Dominicano, en el que participó en la jornada de conferencias en donde prestó su colaboración. Dicha gestión fue tramitada a través de la embajada dominicana en Corea del Sur, nación que fue la invitada de honor del festival.

Grace nació en la República Dominicana, pero se desarrolló en los Estados Unidos. “Mi trabajo en la televisión comenzó en Nueva York como DJ para la cadena norteamericana MTV, allí comencé a relacionarme con la cultura coreana, y desde ahí comienza mi trabajo en Corea del Sur con la producción Oh My Grace, un drama que trata sobre una chica desamparada, sin dinero y sin empleo, quien mágicamente despierta en una ciudad de Corea de Sur. Es allí donde conoce a dos interesantes chicos y ambos se enamoran de ella, causando desastres y confusión en su mente, mientras intenta decidir por sí sola qué camino tomar y qué es lo que realmente desea para su vida futura”, comentó Suberví.

A pesar del gran éxito, la actriz no ha fijado residencia definitiva en Corea porque mantiene compromisos vitales en la ciudad de Nueva York.

Grace recordó que la informática fue su carrera inicial, sin embargo, terminó abrazando la actuación, el canto, el modelaje y la fotografía como una profesión alterna. “Todo eso lo hacía los fines de semanas, pero tiempo después participé en una audición para presentadora de televisión en Corea. La experiencia que viví en Nueva York me ayudó mucho porque trabajé muy de cerca con la comunidad coreada, por lo que no fue trauma alguno seguir mi carrera allí, me siento como en mi casa por la acogida que me han dado”, reveló.

En Corea estará involucrada en dos producciones para la televisión y en Estados Unidos piensa desarrollar proyectos musicales en la ciudad de Miami.

Entre sus responsabilidades como presentadora ha trabajado para FUSE y DramaFever (una compañía de Warner Bros), ha presentado y producido entrevistas con celebridades como Lee Min Ho, Kim Woo Bin, Park Bo Young, Big Bang, Girls’ Generation, Súper Junior, entre otros.