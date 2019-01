Dominicano que perdió una pierna sorprende con su baile en Got Talent España

El joven de 24 años, quien sorprendió al jurado del programa Got Talent España , contó previo a su audición que luego de perder la pierna a los 16 intentó suicidarse en dos ocasiones, al pensar que su sueño de ser bailarín no se cumpliría. “Para mi la vida se acabó en ese momento”.

“Cuando bailo me olvido que me falta una pierna, por eso cada día sigo bailando”.

Sin embargo, su resiliencia y sus deseos de llevar un mensaje de esperanza a través de su arte fueron suficientes para retomar su carrera, logrando impresionar al público y a los integrantes del jurado, no sólo por su historia sino por su talento para el baile.

“Eres un ejemplo de que se puede hacer arte de muchas maneras y que la vida es maravillosa, que se sigue adelante, y que uno puede seguir siendo lo que era a pesar de las limitaciones que la vida nos pone”, le dijo uno de los integrantes del jurado, para luego darle el paso a la siguiente etapa.

José Luis fue ovacionado y recibió el reconocimiento del jurado no solo por su actuación y su historia, sino porque bailó con llagas, debido a que para participar en el programa viajó por 18 horas sin poder quitarse la prótesis ya que no portaba los aparatos necesarios para hacerlo.

“De verdad que esto me hace reflexionar que la vida no es fácil” y “la vida es tan dura y gente que se queja por tonterías y después veo esto, me emociono mucho”, fueron dos de los comentarios publicados en la cuenta de YouTube del programa.