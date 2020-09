$!Dominicanos dominan categoría de merengue y bachata en el Grammy Latino

Celebración

Pavel Núñez, Eddy Herrera, José Manuel Calderón, Manny Cruz, Manuel Tejada y Daniel Santacruz reaccionaron con alegría de ver sus nombres en la lista de los nominados publicada este martes por la Academia Latina de la Grabación.

El maestro Manuel Tejada jugó un rol estelar junto a otras personalidades para motivar a sus colegas a enviar sus producciones de merengue y bachata. “Cuando el esfuerzo es de todos, el éxito les pertenece a todos. Hoy han ganado el merengue y la bachata. Ahora hay que continuar trabajando para mantenerlos”, explicó el maestro Manuel Tejada.

José Manuel Calderón, el legendario bachatero, considerado como el “Padre de la Bachata” no escondió su alegría cuando fue contactado por Diario Libre. “Esta es mi primera nominación en un premio internacional en 58 años de carrera. El solo hecho de estar nominado en un premio de tanta importancia es una gran satisfacción, un orgullo para mí. Es una gran celebración para mi familia y el público. Que viva la bachata y que siga recibiendo apoyo del mundo. Al ver la cantidad de dominicanos que estamos en la lista es una gran satisfacción. Ojalá y que en los próximos años no se ponga en peligro. Le agradezco a Manuel Tejada, a Luis Medrano, al hoy difunto Víctor Víctor y a otras personas que nos ayudaron en esto”, dijo

Manny Cruz figura con dos nominaciones, una en merengue y otra en bachata. “Le doy muchas gracias al señor por todas las bendiciones al sentir que el público aquí y fuera está abrazando mi música. Esto es sumamente especial poder representar en parte al merengue en el Latin Grammy. Eso lo hace muy especial para la historia del merengue, poder aportar un granito de arena. Que saquemos la cabeza por nuestro género me llena el corazón de mucha alegría”, proclamó el intérprete.

Eddy Herrera agradeció a la organización. “Estoy muy contento, feliz porque después de tantos meses de confinamiento, recibir esta noticia es maravilloso. Comparte mi alegría con todo mi personal y la gente que nos ha apoyado siempre”.

Pavel Núñez dedicó su nominación a le memoria de Víctor Víctor. “Esta nominación de un álbum que todavía no ha salido me tiene muy contento. Yo no había hecho nada tropical 100%. No había un álbum temático con esta tendencia y me alegra mucho que Víctor Víctor haya tenido la certeza de decirme que lo hiciera, no le hice caso, a lo mejor la habría vivido. A él le dedico esta nominación. La punta de lanza de esto fue el dúo con mi madrina Milly Quezada, ese merengue le cayó en gracia y a partir de ahí me di cuenta de que podía hacerlo. Mi posición al renglón en los Grammy que casi desaparece es que tuvieron que amenazarnos para que reaccionáramos. Quedamos dentro porque cuando anunciaron que quedaríamos fuera los productores dominicanos se pusieron las pilas. Es un aviso para no repetir la mala costumbre de dejar todo para lo último. Somos el país número uno como exportador de música y que no bajemos la guardia en la calidad y en inscribir. Entiendo que el Grammy Latino está muy pendiente de los artistas dominicanos porque están otros artistas como Manny, Daniel Santacruz, Richie Oracci, entre otros”, afirmó Pavel.

Es la octava ocasión que Daniel Santa Cruz recibe una nominación a los premios Grammy Latino. “Estoy súper feliz, esta viene siendo mi octava nominación. Compartiendo la alegría de estar junto a mi hermano. Estamos demasiado contentos”.