Dos estilos de humor se unen para sorprender y hacer reír en Hard Rock

“Vamos a tener cosas dentro de la tarima y ambos vamos a jugar con esos elementos. También vamos a hacer algo en conjunto, y es que yo no sabía que Carlos Sánchez cantaba tan bien...”, dijo antes de reírse a carcajadas Juan Carlos Pichardo. “Yo me defiendo un chin”, le contestó Sánchez, quien añadió que dentro del espectáculo el público podrá disfrutar de parodias que han creado ambos para el show .

SANTO DOMINGO. No es que queramos decir que Carlos Sánchez se está poniendo viejo, pero sin duda ya es un referente, un pionero a la hora de hablar de “stand up comedy” en el país. Mientras que Juan Carlos Pichardo Jr. forma parte de una nueva generación de talentos que están innovando y creando una legión de seguidores que disfrutan de su estilo auténtico de hacer humor.

La comedia vive su mejor momento

Para Pichardo la demanda es decisiva. “Si no hubiese mucho público y más aceptación por el humor, no tuviéramos trabajo. Por eso hay más humoristas”.

En el caso de Carlos Sánchez, recuerda cuando su propuesta de stand up comedy no era ni bien recibida, ni entendida por muchos. “Al principio fue muy difícil, pero ya el stand up es ampliamente aceptado por gran parte de la población. Aunque creo que no le hemos llegado a un 100%. Todavía hay un público que le gusta el humor tradicional”.

El humor y las clases sociales

Todo humorista busca hacer reír, pero para hacerlo debe conectar con su audiencia. Por esta razón hay quienes gustan de decir que hay un humor para cada clase social. Carlos Sánchez en sus inicios sufrió ese estigma que hoy considera irreal. “De cada cinco show, se me acercan 3 o 4 personas de distintos estratos sociales que me dicen ‘yo te veía por televisión y no me dabas risa, pero ahora que te veo en vivo soy fan tuyo’. Eso me ha pasado muchas veces. Tienes que verme en un escenario para entender lo que yo hago, no lo vas a entender por unos minutos en una entrevista en TV”, afirma Sánchez.

“Hay gente que asocia mucho tu estilo de vida con tu trabajo y para mí una cosa es tú vida y otra el trabajo. El humor es para quien quiera consumirlo. Si uno hace un humor inteligente, de actualidad, y la persona no está enterada de nada, pues no le va a hacer gracia. Por eso hago diferente humor para redes sociales, radio y TV”, analizó Juan Carlos.

Para los nuevos exponentes Juan Carlos les recomienda que se enfoquen. “El propósito de todo humorista es que su creación sea del agrado del público. Hay mucha gente que le funciona el humor político, a otros los chistes. En mi caso me funcionan las imitaciones, por lo que creo que cada humorista lo que debe hacer es encontrar su fuerte. Hay mucha gente que quizás se diversifican demasiado. Creo que cuando puedes hacer con tu fortaleza el humor que el público quiere, pues ya lograste un gran paso de tu carrera” aseveró.