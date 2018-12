$!Edilenia Tactuk ingresa a la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la TV

Edilenia Tactuk se convirtió este miércoles en la primera productora de televisión residente en la República Dominicana en ser admitida como miembro de la Academia Internacional y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, conocida por su nombre en inglés como The International Academy of Television Arts and Sciences (IATAS).

Al compartir los detalles en exclusiva para los lectores de DL, Edilenia expresó grata satisfacción por su incorporación al gremio responsable de los Premios Emmy, los cuales reconocen anualmente a la industria de la televisión.

“Convertirme en parte de la Academia ha sido un sueño hecho realidad para mí. Esta aceptación abre puertas que nos permitirán explorar e integrar nuevos métodos y conceptos para nuestra televisión local. Me llena de emoción y compromiso ser parte de esta asamblea de líderes mundiales de televisión. Esta será una manera de conectar nuestro país con la industria de la televisión internacional. Nuestro propósito es poner estas nuevas experiencias al servicio de nuestras cadenas de televisión locales y de la nueva generación de la televisión”.

En 1995, la productora recibió un premio Emmy Internacional en Estados Unidos por la producción “12 horas en sintonía con los niños”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), que incluyó un programa especial de 12 horas llamado “Tune In To Kids” en el famoso programa de televisión “Sábado Chiquito de Corporán”. Edilenia tiene una carrera de más de 28 años en la industria televisiva de la República Dominicana

“La noticia de que he sido seleccionada como parte de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión es una buena noticia para Imaginativa, “La Semana de la Televisión Dominicana”, que apunta a impulsar una mejor televisión. Como resultado de esta integración, tendré la oportunidad de interactuar con los miembros de esta organización, los cuales brindan acceso a las compañías de producción y distribución de televisión más importantes del mundo”, dijo.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión reúne a productores de más de 60 países de todo el mundo. De esta forma, la productora pasa a formar parte de los 700 miembros de la organización, y es también la primera profesional radicada en República Dominicana que es aceptada por esta academia integrada por los líderes mundiales de la televisión y que cada año organiza el International Emmy Awards.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión es una entidad sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, fundada en 1969 y compuesta por figuras del entretenimiento y personalidades reconocidas en todos los sectores de la industria de la televisión.

“Es una organización única e independiente que se reúne para intercambiar ideas, discutir problemas comunes y promover nuevas estrategias para el desarrollo futuro de la programación televisiva global”, explicó Edilenia.