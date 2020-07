$!Eduardo Capetillo lamenta muerte de Raymundo Capetillo, pero aclara no son familia

Luego de que se informara la muerte del destacado actor mexicano Raymundo Capetillo tras complicaciones en su salud derivadas del COVID-19, el también actor Eduardo Capetillo lamentó su muerte, pero aclaró que no es familiar de Raymundo, luego de que empezara a recibir mensajes de condolencias.

Mostrando profundo respeto por su colega, Lalo, como también se le conoce al esposo de la cantante y actriz Biby Gaytán, expresó en un video colgado en su cuenta de Instagram: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raymundo Capetillo y agradezco de todo corazón las muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel, Guillermo como un servidor”.

Posteriormente, el ex Timbiriche explicó: “Quiero aclararles que el fallecido Raymundo Capetillo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar, así que pues me sumo a las condolencias de todos ustedes para con su familia y me sumo al dolor también de la familia de Raymundo Capetillo. Descanse en paz”, finalizó el actor en un video.

De acuerdo con medios mexicanos, Eduardo decidió hablar del tema luego de que algunos portales dieran a conocer que el papá de Raymundo Capetillo era primo de su fenecido padre, don Manuel Capetillo.