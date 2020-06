$!Edward Goris: “No puedes criticar la TV si no aportas para su crecimiento”

Las críticas

En las últimas semanas se ha generado una gran controversia en cuanto a si la TV nacional es buena o mala, y Goris la defiende. “No estoy de acuerdo porque yo no puedo venir a criticar tu casa si no la conozco desde dentro. No puedes criticar la TV si no aportas para su crecimiento. Si no haces nada, sólo criticar de forma negativa, si no estás ayudando a realizar un cambio. A veces hay canales que no tienen para sustentar un proyecto de televisión. Aquí se trabaja con mucho sacrificio”.

Les sugiere a los críticos que ayuden a que la TV mejore. “Cuando tú aportes para hacer una buena televisión, que vengas al patio a dar talleres y cursos entonces tú puedes hablar, pero cuando tú desde fuera no aportas al desarrollo de tu país, entonces no te permito la crítica”.

Dijo que tampoco es justo hacer comparaciones con otras realidades, cuando en verdad esas cadenas tienen un gran presupuesto.