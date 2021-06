$!El Archivo General de la Nación publica nueva obra del historiador Genaro Rodríguez Morel

Sobre el autor

Genaro Rodríguez Morel es un fecundo historiador. Como único autor y como coautor cuenta más de treinta obras y textos publicados, tales como Historia General del Pueblo Dominicano, tomo I, Orígenes de la economía de plantación de La Española, The early sugar industry in Hispaniola. Tropical Babylons. Sugar and the Making of the Atlantic World, 1450-1680, Black Slavery in the Hispanic Caribbean in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, General History of the Caribbean: The Slaves Societies of the Caribbean, Volumen III, Slavery and sugar plantation in Puerto Rico. XVI Century, Slaves with or without sugar y Trabajadores libres y esclavos en la producción de azúcar. Santo Domingo, siglo XVI.

Además otras de sus obras son La crisis del sistema colonial español (Las despoblaciones de 1580-1605), Cartas del cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII, Cartas Privadas de Hernando Gorjón, Anuario de Estudios Americanos, tomo LII-2, Poder y Luchas políticas en La Española. 1502-1514, La economía azucarera de La Española en el siglo XVI, Historia e tecnologia do açúcar, Esclavitud y vida rural en las plantaciones azucareras de La Española, Cartas del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVI, Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII, Cartas de los cabildos eclesiásticos de Santo Domingo y Concepción de La Vega en el siglo XVI, Controles comerciales y alternativa de mercado en La Española. Siglo XVI, La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias y Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo. 1530-1546, entre muchos otros libros.