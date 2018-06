El arte urbano es borrado en RD

Falta de apoyo

“Doña Patria”

Proyectos de arte callejero

Por las ideologías

Atahualpa Arroyo, creador del proyecto de arte público “#3tamaroots” contó a Diario Libre la anécdota del mural “El perro cojuelo”, borrado en Nagua en medio de un proyecto de arte urbano en las costas del país en 2015, luego de que un pastor lo considerara como “diabólico”.

“Yo estaba muy feliz pintando mi obra, cuando un niño se me acercó y me dijo: -A ti te van a borrar esa vaina diabólica- y yo le dije: -qué pasa amiguito, ¿cómo así? Seguí pintando... el día que terminé me fui para un parque cercano y me dice una señora que el pastor de la iglesia vio mi pieza y que él no la apoya. De inmediato le respondí: Es que yo no le pinté esa pieza al pastor. Le realicé esa pieza al pueblo de Nagua. Ella siguió y me replicó: -Te dije que la mandarán a borrar- Al otro día me levanté a pintar otra pieza en otro lado y me aborda una chica con que mi pieza la eliminaron. Me fui corriendo a ver y ahí estaba la pared pintada de blanco.

Nadie me dio explicaciones. Nadie hizo nada. En la noche, en una emisora de Nagua, los locutores empezaron a decir que nosotros éramos enviados de Satanás y que andábamos pintando dragones en el pueblo e invitándolos a entrar”.