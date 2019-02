$!El Carnaval Vegano está listo para recibir a los visitantes

Organización

El locutor Roberto Rodríguez, director del Grupo Medrano, detalla que son los encargados del montaje artístico. Debido a la cantidad de personas, los conciertos del domingo lo movieron para la avenida Pedro A. Rivera en la salida La Vega- Santo Domingo. Este domingo a las 7:30 p.m. presentan a Omega y La Insuperable.

Recordó que en las cuevas estarán tocando Miriam Cruz, Yovanny Polanco y El Poeta Callejero a las 4:30 p.m. Este sábado en el parque Las Flores sube Chimbala, Shelow Shaq y José Manuel El Sultán con su “Elizabeth”. El actor Carlos de la Mota es el Rey Momo. Aunque tiene una carrera en México donde hizo de villano en la telenovela “Por tu mirada” en el 2018 , siempre regresa a su terruño. Cuenta que desde niño se disfrazaba y perteneció al grupo Las Fieras. Los cuatro domingos del carnaval estará desfilando por las calles de la provincia cibaeña. “Los veganos no me ven como algo inalcanzable porque no me he dado a conocer así; ando con los amigos de hace 30 años. Creo que la gente entiende mi trabajo y se siente orgulloso de mí”, concluye.