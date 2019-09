$!El comediante Noel Ventura defiende el humor

Conocido por su personaje de “La pasante” en el desaparecido espacio ‘Divertido con Jochy’, Noel Ventura pertenece a la nueva generación del humor. El Lic. en Teatro, que se ha desempeñado como actor, comediante, director teatral y productor, envió a Diario Libre un artículo para contestar los ataques de José Jáquez al humor dominicano.

El humor murió y resucitó al tercer día

A raíz de una entrevista realizada a José Jáquez, en la cual él explicaba diferentes puntos acerca del “Humor Dominicano”, como su inexplicable evolución, su muerte e incluso revelaciones sobre personas que fingieron ser humoristas por 25 años y que descubrimos que no lo son, pues surge este texto que procura defender los intereses del nuevo humorista dominicano, ese que esta protegiendo su campo en el siglo XXI y no a finales del siglo XX.

José Jáquez no es el malo de la película, el tiene razón en algunos puntos, ojo “ALGUNOS”, así que vamos a leer este texto inspirado en la entrevista realizada a Jáquez en el programa “El Mañanero”. Y me tomaré el atrevimiento de desglosarlo en cinco puntos.

PUNTO 1: MAL HUMOR / BUEN HUMOR

El término “Mal humor” Jáquez lo utiliza refiriéndose a comedias o programas cómicos que presentan una historia que no parece tener desenlace, llegando a parecer eterna y que al final termina con una acción inesperada, que incluso no se relaciona con lo ocurrido en el inicio y desarrollo. Existen esos programas, muchos comediantes lo saben, eso no se puede ignorar. Ahí le doy la razón como artista y espectador al buen Jáquez.

El “buen humor”, refiriéndose al programa que cuenta con un libretista, alguien que dirija la comedia e incluso un comediante que sepa ejecutarla. Este ultimo se lo atribuye a la generación de Freddy Beras Goico. El “Mal humor” para mi suena despectivo, yo lo llamaría “Humor no acabado” y así no maltratamos al gremio.

PUNTO 2: LA OBRA DEL HUMORISTA

José Jáquez resalta mucho la pregunta “¿Dónde está su obra? o ¿Cuál es su obra?”. ¿El humorista obligatoriamente tiene que tener una obra literaria para ser reconocido como humorista? Yo creo que no. El crear humor, el escribir humor, el pensar como hacer el humor, es una obra (para mi). Una obra o producto artístico lo entiendo como algo realizado por el hombre con el fin de entretener y comunicar. Eso hace el humorista actual, comunica y entretiene. Ahora, si entendemos por obra un libro, una enciclopedia, una guía instructiva, pues no creo que el humorista se deba medir por eso. Porque hay personas que no tienen tiempo para escribir un libro, pero hay otras que escriben una rutina cómica para ser presentada varias veces en un escenario y le genera monetariamente más que la venta de cien libros, perdón, cien obras.

Insisto, una obra o producto artístico de un comediante u humorista no necesariamente tiene que ser literario. Usted quiere obras vamos a mencionarle algunas:

Juan Carlos Pichardo (Pichardo Arjona | Show Cómico Musical)

Fernando Pucheu (Millennial | Show de Stand-Up y Parodias)

Liondy Ozoria (El Papa de los Muñecos | Show de Humor y Ventriloquia)

Ariel Santana (Santana y compañía | Show de Stand Up con artistas invitados)

Miguel De La Cruz (Je Suis de Aki | Stand Up sobre el asunto migratorio)

Elias Serulle y Starlyn Ramírez (Ya se siente la brisa | Show de Stand Up temático navideño)

Thomas Echavarria (Santo Thomas Aquí NO | Show de Stand Up)

Eduardo Santos (Que Tenemos | Show de Stand Up)

Carlos Sánchez (Criando Carajitos | Show de Stand Up)

Noel Ventura (Cuatro x Show | Show de Chistes y Personajes)

José Delgado y David Melaza (MelaJode | Show de Parodias)

Bolivar Valera, Manolo Ozuna, El Naguero (Humor Mañanero | Stand Up)

José Jáquez dirá que esas no son obras, pues yo diré que si son. Pues tienen un valor para el creador, tiene una estructura literaria o escénica, tiene un objetivo, tiene vigencia y lo más importante “logran la risa del público”, y la mayoría de los shows han sido realizado en más de 10 ocasiones.

PUNTO 3: LA VIEJA V.S. LA NUEVA

Existió una vieja generación de comediantes que aportaron un estilo de comedia, una generación que se ponía un t-shirt, una gorra o una falda, salía al aire y hacía reír. Una generación que improvisaba y lograba la risa inmediata. Una generación que hacía comedia con un banco de parque y simulaban la calle. Esa generación siempre será recordada y valorada como la que hizo que el humor tuviera auge en la República Dominicana.

Freddy Beras Goico, Milton Peláez, Julio César Matías (Pololo), Cecilia García, María Cristina Camilo, Cuquín Victoria, Roberto Salcedo, Luisito Martí y Felipe P. Boruga, aportaron al humor y acostumbraron a su público a disfrutarlo, pero EL HUMOR EVOLUCIONA y los que quedan de la vieja generación como José Jáquez deben de entender que el humor para que sea bueno no debe de ser como el de antes a nivel de estructura o contenido, NO. El humorista de ahora nace con su público, que busca otras cosas y se divierte diferente. Eso ya se tiene que empezar aceptar, porque si tú escribes un libreto de 5 paginas y hace reír al ser interpretado y yo hago un chiste y lo desarrollo en 5 minutos y hago reír, el mismo objetivo se logró de dos formas diferentes. La vieja generación aportó y la nueva desarrolla formas innovadoras.

PUNTO 4: EL HUMORISTA NO ES NADIE SIN EL COMEDIANTE

Para este punto tenemos que definir de forma simple los dos conceptos. Humorista “el que escribe y desarrolla de forma literaria el humor”. Comediante “el que ejecuta de forma escénica lo escrito por el humorista”. Entonces, José Jáquez recalca mucho el trabajo de los humoristas, pero menosprecia el del comediante, sabiendo el que el comediante es el que le da valor a la obra del humorista (todo crítico de humor debe saber eso), entonces seamos consciente de que no valorar el trabajo del comediante es un error. La nueva generación es tan poderosa que es humorista-comediante ya que escribe su propio material, lo comprueba con el público y si hay cosas que no funcionan tiene el pulso para cambiarlo sin miedo y volver a probar. Eso es algo digno de reconocer del nuevo humorista-comediante que esta naciendo y que personas como José Jáquez no reconoce porque tal vez no ha ido a un bar de comedia que tiene como dos años funcionando llamado “Comedy Club” y no ha presenciado el show de un humorista nuevo. El crítico debe de conocer para criticar, y sabiendo que el humor es un pilar de la cultura dominicana como crítico lo ideal es resaltar lo positivo, lo nuevo, lo novedoso, vender esa hermosa carrera para que otros se motiven. Si yo fuera crítico en vez de decir “Raymond y Miguel son malos comediantes” mis escritos serían:

1) Nace un bar de comedia “EL COMEDY CLUB”

2) El bar de comedia “COMEDY CLUB” crece, ahora en Punta Cana.

3) Nuevos jóvenes se motivan entrar al arte de la comedia de pie.

4) Se imparten talleres de como crear rutinas de Stand Up

5) Nacen nuevos shows de humor, de diferentes estilos

6) Se llenan los shows de humor, logran el esperado SOLD OUT.

7) La vieja generación se motiva a hacer Stand Up, Y VISITA EL COMEDY CLUB, HASTA EN PUNTA CANA

Con esos temas se hace buena crítica y se resalta lo positivo y lo negativo, pero se resaltan cosas nuevas, cosas que algunos ignoran y critican.

PUNTO 5: RAYMOND POZO Y MIGUEL CESPEDES

José Jáquez se pregunta, cuáles aporte hacen Raymond y Miguel al humor para ser considerados buenos comediantes. Esa respuesta existe mi querido Jaquez. Los Reyes del humor (nombre puesto por Freddy Beras) han aportado la motivación de que jóvenes exploren el humor, han aportado un espacio televisivo para darle oportunidades laborales a jóvenes que les agrada hacer reír, han aportado crecimiento en el cine dominicano, que tal vez no es un cine que brinda premios al país, pero es cine. Han aportado personajes que han servido de referencia al humor dominicano. Han aportado shows en diferentes países logrando que la multitud asista a disfrutar. Han aportado el ejemplo de la humildad para que otros humoristas cultiven esa humildad en sus corazones. APORTES HAY, EL NO QUERER VERLOS ES OTRO ASUNTO.

En conclusión, yo soy comediante, yo disfruto hacer reír, me gusta ver al publico reír, yo construyo personajes para que otros disfruten una noche de buen humor, soy un defensor del humor, vamos a empezar a proteger el gremio en vez de criticarlo. HAGAMOS QUE EL HUMOR DOMINICANO SE SIENTA. Estamos en el Siglo XXI, gracias a Freddy Beras y su generación, pero hay una nueva que quiere trabajar e innovar y José Jáquez debe de aplaudirla.