El COVID-19 cambia las reglas para hacer programas de radio y televisión

El impacto que ha tenido en las producciones de radio y televisión ha sido brutal. Los directores de medios de comunicación han tenido que replantear el esquema de trabajo, situación que también ha motivado una nueva mecánica laboral en los diarios de la República Dominicana.

Para mantener informado al país con un tratamiento que marca distancia de las noticias falsas y de cuestionables publicaciones que se refieren al COVID-19 o coronavirus, los profesionales de la comunicación han tenido que utilizar herramientas virtuales para presentar sus respectivos contenidos.

Con cifras que van en aumento, el coronavirus por el momento no tiene una cura y lo que han recomendado profesionales de la medicina y la propia Organización Mundial de la Salud es no salir de la casa para no contagiarse, y con ello evitar que el virus siga ganando terreno en la República Dominicana.